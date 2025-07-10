新光三越中港店氣爆波及 瓦城泰統6月營收年減13.79％

瓦城泰統集團6月營收年減13.79%，主要受台中新光三越中港店停業影響所致。（瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）今天公布6月營收4.72億元，年減13.79%，主要受台中新光三越中港店停業影響所致。

不過，受惠於新展店效益與顧客持續支持，瓦城泰統集團今年前6月累計合併營收達到30.52億元，較去年同期成長0.26%，創下歷史同期新高紀錄。

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6月泰式炒河粉品牌 「BOBO」 在桃園大江購物中心盛大開出首間分店，開幕首3週假日期間翻桌率逾8.5次，成功吸引在地家庭與年輕族群，顯示強勁的市場接受度與吸客力。同棟商場內同步迎來全新的「大心」，以嶄新定位進駐，進一步強化集團品牌在商場中的競爭力，為消費者帶來更豐富多元的餐飲選擇。

為持續深化與會員顧客連結，瓦城、時時香與大心三大品牌於wa10 APP推出會員集章活動，有效提升顧客黏著度與再訪率。

展望第3季，集團將加速展店腳步，旗下品牌「1010湘」與「YABI KITCHEN」預計將於7月下旬進駐全新信義區百貨Dream Plaza。作為近期備受各界矚目的焦點商場，勢必吸引大量人潮前往嘗鮮體驗，有望創下亮眼佳績。

此次雙品牌同步插旗新商場，亦期望發揮核心商辦與觀光人潮聚集的地理優勢，透過雙店群聚效應，進一步強化信義商圈滲透力，擴大消費觸及面，帶動整體營運成長。

此外，「瓦城」則持續深化中南部市場，預計於第3季在台中米平方商場開出全新門市，鎖定中科商圈及東海大學周邊客群，提供上班族與學生多元用餐選擇。同時也將進駐台南全新商場—新光三越台南小北門店，在北區與西門商圈繁榮商機帶動下，助攻營運更上層樓，為下半年挹注強勁動能。

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