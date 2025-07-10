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星宇航空受惠貨運出貨潮 6月營收雙增

2025/07/10 15:21

星宇航空受惠貨運出貨潮，6月營收雙增。（星宇航空提供）星宇航空受惠貨運出貨潮，6月營收雙增。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 星宇航空（2646）6月營收為37.55億元，月增率10%，年增率22%。累計上半年總營收為219.64億元，年增率34%，創歷年同期新高。

星宇航空6月營收中，客運營收29.71億元，月增12%，年增11%。6月貨運營收為4.55億元，月增8%、年增82%，再度刷新單月歷史紀錄。雖輸美電商需求整體下滑，仍受惠於7月9日美國關稅展延截止前之出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，短期貨運市場仍維持高熱度。

展望下半年，星宇航空指出，看好台幣升值趨勢，將有助提升國人出國旅遊意願，尤以日本航點為首選，預期匯率優勢將進一步刺激旅客出國購物，而因應暑期需求，針對沖繩、東京與名古屋等熱門航點增班及放大機型，強化市場競爭力，並預計於8月22日正式開闢日本第12個航點--宮古島市（下地島），滿足旅客對悠閒度假體驗的需求。

星宇航空6月2日首航台北-加州安大略航線，並於同月宣布增購10架A350-1000廣體客機，顯著強化中長程航線營運能力，為未來開闢新市場及增加航班密度提供穩固後盾。

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