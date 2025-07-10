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2大演出挹注 寬宏6月營收年增27.35％

2025/07/10 15:15

彭佳慧演唱會與悲慘世界挹注，寬宏6月營收2.36億元、年增27.35%。（截取自官網）彭佳慧演唱會與悲慘世界挹注，寬宏6月營收2.36億元、年增27.35%。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受彭佳慧小巨蛋演唱會與悲慘世界台北站22場挹注，寬宏藝術（6596）6月營收2.36億元、年增27.35％，累計上半年合併營收達8.51億元，雖較去年同期減少，不過首季毛利表現突出，上半年獲利有望創新高。

寬宏指出，第二季營收約3.88億元，演出活動計有10餘場讚聲演唱會，陣容包含詹雅雯、陳昇、許富凱、黃偉晉、品冠、吳卓源、Majiko、郭靜、樋口愛、陳國華、陳佩賢等卡司、另有Trash高雄巨蛋演唱會1場、Felix台北國際會議中心1場、日本ADO林口體育館演出1場、莎姆雷特舞台劇3場、美國高空大馬戲團小巨蛋演出4場、彭佳慧台北小巨蛋1場、音樂劇悲慘世界台北站22場。

面對第三季，寬宏表示將迎來營運高峰。除悲慘世界7月10日移往高雄衛武營演出22場、7月11日起江蕙開啟高雄巨蛋演出8場、7月19日起莎拉布萊曼北流演唱會2場，8月2日起莎拉布萊曼重返劇場舞台之日落大道音樂劇11場、8月8日起江蕙台北小巨蛋15場、9月5日起潮臺北邀請台日韓歌手台北小巨蛋3場、9月26日有WILD WILD韓國歌舞秀6場。在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收獲利有望再創新高。

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