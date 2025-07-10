連虧11季！DDR4漲價 南亞科Q2虧損卻倍增達41.09億

南亞科總經理李培瑛表示，目前南亞科產能滿載，DDR4比重超過一半。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科 （2408）今（10）日公佈第二季財報，雖然銷售量季增達七成，但平均售價季減中個位數百分比，加上新台幣急升致使淨損約11.24億元，稅後虧損擴大達41.09億元，每股虧損1.32元，不僅連虧11季，還較上季虧損大增1.11倍。

南亞科今舉行法說會並公布財報，結果出乎意外，虧損顯著較上季增加，總經理李培瑛說明，因第二季的DDR4價格直到6月才漲價，4、5月價格比第一季更差，當時對議價氣氛不好，影響計價偏低，第三季計價好很多，預估會續漲價，毛利率轉正非常有信心，但要由虧轉盈還要相當努力，大概要等第四季。

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南亞科第二季營收105.26億元，季增46.4%，營業毛損達21.65億元，毛利率為負20.6%，季降達5.6個百分點，營業淨損45.01億元，營業淨利率達負42.8%，季改善1.1個百分點，業外支出為6.06億元，稅後淨損41.09億，淨利率負 39%。

南亞科指出，受到第二季台幣急升的影響，南亞科季淨損約11.24億元，單季每股虧損1.32元。

南亞科已順利量產10奈米級第二代製程（1B）的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400也進入送樣階段；TSV/DDP製程同步通過工程驗證，新世代的製程及產品開發如期進行。此外，公司持續優化DDR4及LPDDR4的供應配置，全力滿足客戶多元需求。預期下半年出貨量、庫存及市況持續改善，有利營運績效提升。

李培瑛表示，目前南亞科產能滿載，DDR4比重超過一半，DDR3、低功耗DDR3約佔四分之一。

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