鴻海AI自研模型再突破 奪CVPR自駕挑戰賽冠軍

鴻海科技集團旗下研究院人工智慧研究所技術再獲國際肯定。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海科技集團（2317）旗下研究院人工智慧研究所技術再獲國際肯定，自研多模態軌跡預測模型「ModeSeq」成功入選全球電腦視覺頂尖學術會議「CVPR（電腦視覺與圖形辨識會議）」，改良版模型「Parallel ModeSeq」更於今年的CVPR WAD工作坊中拿下自駕資料集互動預測挑戰賽冠軍。

鴻海研究院此次擊敗的競爭對手來自新加坡國立大學、不列顛哥倫比亞大學、滑鐵盧大學、向量人工智慧研究所及喬治亞理工學院等。「ModeSeq」專注於解決自動駕駛場景中多模態軌跡預測的難題，針對未來可能出現的多種交通參與者行為進行準確預測。技術採用順序模式建模架構，並設計全新EMTA（先匹配者全取）損失函數，有效提升模型預測的多樣性與精準度。

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在模型架構設計上，「ModeSeq」透過因式分解變換器（Factorized Transformers）進行場景編碼，並於解碼器端引入記憶變換器（Memory Transformer）模組，使模型在理解複雜場景互動時具備更強的長期依賴處理能力。進一步優化的「Parallel ModeSeq」則強化模型的運算效率與平行預測能力，在競賽中的平均精準率、最小平均偏移誤差、最小最終偏移誤差等多項指標上皆優於以往技術。

此次研究由鴻海研究院AI所長栗永徽領軍，並與香港城市大學汪建平教授、美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）研究團隊共同合作完成。栗永徽表示，ModeSeq具備「模態外推」能力，根據場景不確定性動態調整預測模式數量，對於提升自駕車決策系統的穩定性、安全性與運算效率具有顯著貢獻。

栗永徽強調，這項技術的發表與奪冠，不僅展現鴻海AI實力，也有助推動自駕產業的發展。鴻海研究院自2024年以來已連續兩年在CVPR Waymo挑戰賽中取得佳績，去年拿下全球第二，今年更進一步奪冠。未來，鴻海將持續投入AI與智慧交通等核心技術，拓展其在車用電子與自駕系統整合領域的全球影響力。

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