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台積電6月營收2637億 月減17.7％

2025/07/10 13:56

新台幣升值衝擊，台積電6月營收月減17.7%。（資料照）新台幣升值衝擊，台積電6月營收月減17.7%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受到新台幣強升影響，晶圓代工龍頭台積電（2330）今公布6月營收為2637億9百萬元，月減達17.7%、年增26.9%，創近4個月以來新低，但為同期新高。

台積電第二季營收累計為9337.92億元，季增11.26%、年增38.64%，符合財測區間。上半年營收共約為新台幣1兆7730億4600萬元，較去年同期增加40%。

受惠客戶對5、3奈米續拉貨強勁的動能，台積電先前法說會預估第二季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

台積電第二季財測以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，隨著新台幣升值、美元貶值，5、6月營收逐月下滑，第二季營收雖達標，但毛利率、營業利益率將受匯率影響，下周法說會將揭曉財報獲利數。

台積電並認為，關稅政策雖存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶訂單與行為出現改變；看好AI對先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%，擴產需求的資本支出也維持不變，約380至420億美元區間。

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