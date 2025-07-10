晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

5檔AI千金股強彈 這檔ETF季漲近5成

2025/07/10 13:28

投信業者統計績效排名前10的ETF，近1季報酬率都在35%以上（業者提供）投信業者統計績效排名前10的ETF，近1季報酬率都在35%以上（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰雖引發台股重挫，但近期具成長潛力的AI產業鏈卻獲熱錢鎖定，使高價股現強勁漲勢，散熱龍頭奇鋐、銅箔基板大廠台光電，探針卡大廠旺矽，以及貿聯、信驊等千金股與準千金股，股價多有翻倍表現，帶動以上述個股為成分股的ETF跟著大漲。投信業者統計報酬率排名前10的ETF，近1季報酬率都在35%以上，冠軍甚至大漲48％，關鍵就在於成分股是否有AI相關個股。

投信業者指出，台光電、奇鋐6月與第2季營收雙創歷史新高，美系外資調高台光電下半年與全年度營收展望，將今年營收年增幅由44%調升至48%，目標價上看1090元；另一家美系外資也看好奇鋐第3季、第4季將維持季增，全年營收有望年增60%，將其目標價由815元調高至880元，樂觀情境更是上看1231元。

此外，貿聯-KY為AI伺服器線材核心供應商，並且強勢進入半導體設備供應鏈，具生產彈性高、交期快速等優勢，並且分散設廠，降低關稅和匯率風險，近期股價也受法人追捧，千元大關近在咫尺。

受惠這些AI概念股大漲，聚焦科技股的相關ETF價格也水漲船高。根據CMoney資料顯示，近一季台股原型ETF漲幅前10強，報酬率都在35%以上，其中以中信小資高價30（00894）漲幅達47.93%居冠；排名第2的富邦台灣半導體（00892）及第3的國泰台灣科技龍頭（00881），都有4成以上的漲幅。

分析近1季的強勁表現，中國信託投信表示，上述5檔翻倍的千金股與準千金股，正好都是00894的成分股，該ETF的選股策略，原就在於篩選台股中具備高股價動能與獲利能力的企業，其中多檔成分股如緯穎、奇鋐、智邦、廣達等，皆為AI伺服器供應鏈的關鍵企業，正受惠於北美四大雲端服務大廠（CSP）大舉擴增AI資本支出與自研晶片需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財