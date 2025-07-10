5檔AI千金股強彈 這檔ETF季漲近5成

投信業者統計績效排名前10的ETF，近1季報酬率都在35%以上（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰雖引發台股重挫，但近期具成長潛力的AI產業鏈卻獲熱錢鎖定，使高價股現強勁漲勢，散熱龍頭奇鋐、銅箔基板大廠台光電，探針卡大廠旺矽，以及貿聯、信驊等千金股與準千金股，股價多有翻倍表現，帶動以上述個股為成分股的ETF跟著大漲。投信業者統計報酬率排名前10的ETF，近1季報酬率都在35%以上，冠軍甚至大漲48％，關鍵就在於成分股是否有AI相關個股。

投信業者指出，台光電、奇鋐6月與第2季營收雙創歷史新高，美系外資調高台光電下半年與全年度營收展望，將今年營收年增幅由44%調升至48%，目標價上看1090元；另一家美系外資也看好奇鋐第3季、第4季將維持季增，全年營收有望年增60%，將其目標價由815元調高至880元，樂觀情境更是上看1231元。

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此外，貿聯-KY為AI伺服器線材核心供應商，並且強勢進入半導體設備供應鏈，具生產彈性高、交期快速等優勢，並且分散設廠，降低關稅和匯率風險，近期股價也受法人追捧，千元大關近在咫尺。

受惠這些AI概念股大漲，聚焦科技股的相關ETF價格也水漲船高。根據CMoney資料顯示，近一季台股原型ETF漲幅前10強，報酬率都在35%以上，其中以中信小資高價30（00894）漲幅達47.93%居冠；排名第2的富邦台灣半導體（00892）及第3的國泰台灣科技龍頭（00881），都有4成以上的漲幅。

分析近1季的強勁表現，中國信託投信表示，上述5檔翻倍的千金股與準千金股，正好都是00894的成分股，該ETF的選股策略，原就在於篩選台股中具備高股價動能與獲利能力的企業，其中多檔成分股如緯穎、奇鋐、智邦、廣達等，皆為AI伺服器供應鏈的關鍵企業，正受惠於北美四大雲端服務大廠（CSP）大舉擴增AI資本支出與自研晶片需求。

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