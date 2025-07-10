特斯拉遲遲未公布股東會日期 27名大股東發聲催促

「特斯拉（Tesla）」遲遲未公告2025年度股東大會日期。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕媒體報導，美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」因遲遲未公告2025年度股東大會日期，正面臨法律合規與股東的雙重壓力，27名大股東週三（9日）發聲催促，要求董事會立即訂定股東大會日期。

綜合媒體報導，根據美國德州法律規定，企業年度股東大會間隔不得超過13個月，若企業在13個月內未再召開新會議，股東可向法院提起訴訟，強制公司履行義務。

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特斯拉上一次股東會為2024年6月13日，下一次舉股東會的法定截止日期為本週日（7月13日）。隨著法定截止日臨近，截至目前為止，特斯拉仍未宣佈年度股東大會日期，也未發佈相關文件，包括股東大會日程、董事會候選人名單及待表決提案內容。

特斯拉在年度股東大會上持續保持沉默，令股東感到不安。週三 （9 日）由美國多州財政廳、退休基金與公司治理專家組成的27家主要股東團體，聯名致函特斯拉董事會，以公司有法律義務召開股東會，且公司治理問題日益引發關注，要求特斯拉立即訂定股東大會日期。

報導也指出，除了年度股東會延誤外，股東也對公司執行長馬斯克（Elon Musk）的分心充滿疑慮。馬斯克近日宣布成立「美國黨（America Party）」，準備投入2026年中期選舉，導致市場對馬斯克經營專注度的擔憂升高。

對於上述報導，特斯拉尚未回應媒體置評請求。

特斯拉9日股價收295.88美元，跌幅0.65%。

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