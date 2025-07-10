X執行長掌舵2年後閃辭 辭職原因引網友熱議

X執行長亞克里諾（Linda Yaccarino）9日宣布辭職。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社交平台X公司執行長亞克里諾（Linda Yaccarino）週三（7月9日）宣布辭職，結束她在X長達2年的領導職務。因亞克里諾突然宣布辭職，且未透露具體辭職原因，引發網友熱議，認為亞克里諾的辭職並不單純。

亞克里諾週三在社交平台X發文宣布，在X經過2年不可思議的時光後，她決定辭去X執行長一職。

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亞克里諾指出，當她第一次與馬斯克談到對X的願景時，她知道這將是她一生難得的機會，能夠承擔這家公司非凡的使命，並非常感謝馬斯克對她的信任，賦予她保護言論自由、扭轉公司局面，並將X轉型為全能應用程序的責任。

亞克里諾稱，X是一個真正容納所有聲音的數位城市廣場，也是全球最具影響力的文化信號，表示即便她離職，仍會繼續為X所有同仁加油，支持X繼續改變世界。對於辭職原因，亞克里諾文中並未透露。

亞克里諾宣布辭職消息一出，引發外界關注，許多網友包括馬斯克本人紛紛在亞克里諾的發文底下留言，感謝亞克里諾的貢獻。

亞克里諾突然閃辭，也引發網友猜測亞克里諾的辭職原因，有網友認為可能是因為不想和馬斯克有任何聯繫，也有網友認為與X的AI聊天機器人Grok有關。

Grok近日在平台上張貼涉及希特勒的內容，引發輿論譁然後遭刪除。有分析認為，亞克里諾閃辭，可能源於她經營風格與馬斯克迥異，而Grok近日冒犯性發言很可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

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