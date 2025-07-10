焦點股》閎康：6月營收創新高 股價連3紅飆高

閎康6月營收創新高，股價連3紅飆高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測大廠閎康（3587）受惠於日本實驗室成長及台灣實驗室需求回溫，推升6月營收破5億元大關，創歷史單月新高，帶動股價連3漲，今股價開高走高，以176.5元開出，盤中最高來到185元、漲幅逾8%，截至10點03分，股價為182.5元，上漲12元、漲幅7.04%，創3個多月以來新高，成交量2574張。

閎康日前公布6月營收5.03億元，月增17.22%、年增15.7%；第2季營收13.74億元，季增10.92%、年增8.27%：上半年營收26.12億元，年成長5.56%。閎康表示，受惠日本實驗室成長及台灣實驗室需求回溫，帶動6月營收創新高。

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受惠AI晶片的驗證持續放量、自駕車的驗證需求加溫，加上日本熊本與北海道等海外實驗室佈局進入收割期，閎康預估下半年營運將會比上半年好，同時，美系大廠AI相關高階產品專案訂單在握，AI相關的預燒（Burn in）測試案從今年第4季到明年第1季，帶動閎康近期股價勁揚。

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