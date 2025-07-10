焦點股》保瑞：擺脫匯差影響 營收仍續增

保瑞6月營收扣除匯率因素，年增3.4%。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內保瑞藥業（6472）今（10）日公告6月自結合併營收為16.5億元，月增9.4%，但較去年同期衰退2.7%；保瑞表示，若以美元計價，6月營收則較5月增加10.3%，且較去年同期成長3.4%。1~6月累計營收已破100億元，年增26.9%，創下歷史同期新高。

保瑞今股價開高走高，一度大漲逾9%，截至9:21分，保瑞股價暫報855元、大漲70元、漲幅8.9%，成交量約2千張。

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保瑞指出，公司在全球銷售業務方面表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）的VIGAFYDE口服液市佔持續擴張，其餘產品亦穩定發展。CDMO業務部份，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲已於6月下旬恢復生產，該事件影響之營收將陸續回補。

保瑞表示，上半年累計新增在手訂單上升至1.38億美金（約新台幣40億元），季增60%，其中以加拿大廠與馬里蘭州無菌注射劑廠訂單金額佔比最高；而明尼蘇達州的Maple Grove廠區亦見到開發階段客戶試單後確認長期策略合作夥伴關係，以及中小型藥廠考量回美製造逐步簽約；整體而言，保瑞下半年營運可望朝著穩步樂觀的方向發展。

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