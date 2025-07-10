晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》保瑞：擺脫匯差影響 營收仍續增

2025/07/10 09:39

保瑞6月營收扣除匯率因素，年增3.4%。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）保瑞6月營收扣除匯率因素，年增3.4%。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內保瑞藥業（6472）今（10）日公告6月自結合併營收為16.5億元，月增9.4%，但較去年同期衰退2.7%；保瑞表示，若以美元計價，6月營收則較5月增加10.3%，且較去年同期成長3.4%。1~6月累計營收已破100億元，年增26.9%，創下歷史同期新高。

保瑞今股價開高走高，一度大漲逾9%，截至9:21分，保瑞股價暫報855元、大漲70元、漲幅8.9%，成交量約2千張。

保瑞指出，公司在全球銷售業務方面表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）的VIGAFYDE口服液市佔持續擴張，其餘產品亦穩定發展。CDMO業務部份，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲已於6月下旬恢復生產，該事件影響之營收將陸續回補。

保瑞表示，上半年累計新增在手訂單上升至1.38億美金（約新台幣40億元），季增60%，其中以加拿大廠與馬里蘭州無菌注射劑廠訂單金額佔比最高；而明尼蘇達州的Maple Grove廠區亦見到開發階段客戶試單後確認長期策略合作夥伴關係，以及中小型藥廠考量回美製造逐步簽約；整體而言，保瑞下半年營運可望朝著穩步樂觀的方向發展。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財