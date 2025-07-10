日本吞25％關稅！日商界大老曝 : 東京犯「1錯誤」 讓川普覺得被背叛

日本商界大佬發聲，日本對美貿易談判太強硬，讓川普覺得被背叛。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對日本徵收25%關稅後，日本商界領袖罕見公開指責日本政府在對美貿易談判中犯下「錯誤」。據報導，日本商界領袖三得利執行長指出，日本堅持完全關稅豁免的強硬立場令川普感到「被背叛」，這導致美方將關稅從可能的10%升至25%。

川普宣布將於8月1日起對所有日本產品徵收25%的關稅，這項關稅稅率比最初宣布的24%，還高出1個百分點。

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Takeshi Niinami警告，現今日本陷入「被動」局面，可能被迫做出更大讓步，並錯失前首相安倍晉三時期所累積的外交遺產。隨著本月參議院選舉臨近，日本首相石破茂領導的自民黨恐面臨失去執政地位的風險，留給談判的時間窗口正在縮小。

匯豐銀行分析指出，日本可能發現難提供進一步讓步。在7月20日充滿爭議的參議院選舉前，石破茂的執政聯盟面臨保護汽車出口商、稻農和其他關鍵選民的巨大壓力。

據報導，Takeshi Niinami的嚴厲批評，在日本商界引起強烈迴響。部分日本企業主管認為，可以透過日圓疲軟來吸收關稅影響，日本領導企業董事Mitsunobu Koshiba表示，他很樂意接受145日圓兌1美元的匯率來換取關稅，這相比川普首任任期時約110日圓兌1美元的水平有所貶值。

石破茂日前表示「決不妥協」的立場。Takeshi Niinami直批，其頑固立場浪費已故前首相安倍晉三的政治遺產，這點與印太戰略智庫執行長矢板明夫看法不謀而合。

矢板明夫稱，安倍是外交高手，做事情擅長換位思考，一定會想辦法讓川普總統覺得，「日本是和美國站在一起的」。

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