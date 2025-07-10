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最新22國關稅完整名單！對美國回應、出口品項1次看

2025/07/10 11:21

美國總統川普陸續向各國公布最新關稅稅率。（路透資料照）美國總統川普陸續向各國公布最新關稅稅率。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普陸續向各國公布最新關稅稅率，並簽令延長關稅徵收及談判期限至8月1日，截至目前已22國收到通知，《美聯社》對此也統計目前22個國家的稅率、對美主要出口品項，以及它們的相關回應。

1．緬甸

稅率：8月1日起為40%，低於4月宣布的44%。

對美國的主要出口產品：服裝、皮革製品、海鮮。

回應：緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）表示將繼續進行談判。

2．寮國

稅率：8月1日起為40%，低於4月宣布的48%。

對美國的主要出口產品：紡織鞋面、木製家具、電子零件、光纖。

3．柬埔寨

稅率：自8月1日起為36%，低於4月宣布的49%。

對美國的主要出口產品：紡織品、服裝、鞋子、自行車。

回應：柬埔寨首席談判代表、柬國副首相孫占托（Sun Chanthol）表示，柬埔寨已成功將關稅從川普4月宣布的49%降至36%，並準備舉行新一輪談判，呼籲投資人以及該國近100萬服裝工人，不要對新關稅稅率感到恐慌。

4．泰國

稅率：8月1日起為36%，與4月宣布的稅率相同。

對美國的主要出口產品：電腦零件、橡膠製品、寶石。

回應：泰國副總理皮猜（Pichai Chunhavajira）表示，將繼續推動與美國的關稅談判，已於上週日提交新提案，包括向更多美國農產品和工業產品開放泰國市場，並增加能源、飛機的進口。

5．孟加拉

稅率：8月1日起為35%。低於4月宣布的37%。

對美國的主要出口產品：服裝。

回應：孟加拉政府財政顧問、前央行行長艾哈邁德（Salehuddin Ahmed）表示，孟加拉希望透過談判取得更好的結果。

但外界普遍擔心，額外的關稅將削弱孟加拉服裝出口與越南、印度等國的競爭力。

6．塞爾維亞

稅率：8月1日起為35%，低於4月宣布的37%。

對美國的主要出口產品：軟體、IT服務、汽車輪胎。

7．印尼

稅率：8月1日起為32%，與4月宣布的稅率相同。

對美國的主要出口產品：棕櫚油、可可脂、半導體。

8．阿爾及利亞

稅率：8月1日起為30%，與4月宣布的稅率相同。

對美國的主要出口產品：石油、水泥、鐵產品。

9．波士尼亞與赫塞哥維納

稅率：8月1日起為30%，低於4月宣布的35%。

對美國的主要出口產品：武器、彈藥。

10．伊拉克

稅率：8月1日起為30%，低於4月宣布的39%。

對美國的主要出口產品：原油、石油產品。

11．利比亞

稅率：8月1日起為30%，低於4月宣布的31%。

對美國的主要出口產品：石油產品。

12．南非

稅率：8月1日起為30%，與4月宣布的稅率相同。

對美國的主要出口產品：鉑金、鑽石、汽車、汽車零件。

回應：南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室發表聲明稱，川普宣布的關稅稅率，錯誤的描述了2國貿易關係，但將繼續外交努力，與美國建立更加平衡和互利的貿易關係。

13．斯里蘭卡

稅率：8月1日起為30%，低於4月宣布的44%。

對美國的主要出口產品：服裝和橡膠製品。

14．汶萊

稅率：自8月1日起為25%，高於4月宣布的24%。

對美國的主要出口產品：礦物燃料、機械設備。

15．摩爾多瓦

稅率：8月1日起為25%，低於4月宣布的31%。

對美國的主要出口產品：果汁、葡萄酒、服裝、塑膠製品。

16．日本

稅率：自8月1日起為25%，高於4月宣布的24%。

對美國的主要出口產品：汽車、汽車零件、電子產品。

回應：日本首相石破茂稱這項決定令人非常遺憾，但會繼續談判。

17．哈薩克

稅率：8月1日起為25%，低於4月宣布的27%。

對美國的主要出口產品：石油、鈾、鐵合金和白銀。

18．馬來西亞

稅率：自8月1日起為25%，高於4月宣布的24%。

對美國的主要出口產品：電子和電氣產品。

回應：馬來西亞政府表示將與美國進行會談。

19．韓國

稅率：8月1日起為25%，與4月宣布的稅率相同。

對美國的主要出口產品：車輛、機械和電子產品。

回應：韓國貿易部日前表示，將加快與美國的談判，爭取在25%的關稅生效前達成協議。

20．突尼西亞

稅率：自8月1日起為25%，低於4月宣布的28%。

對美國的主要出口產品：動植物油、服裝、水果、堅果。

21．菲律賓

稅率：8月1日起為20%。高於4月宣布的17%。

對美國的主要出口產品：電子產品、機械、服裝、黃金。

22．巴西

稅率：8月1日起為50%，高於4月宣布的10%。

對美國的主要出口產品：石油、柳橙汁、咖啡、鋼鐵。

回應：巴西總統魯拉（Lula da Silva）聲明指出，將對川普威脅開徵50%關稅給予對等回應，「巴西是一個擁有獨立機構的主權國家，不會接受任何人的羞辱」。

他補充，川普提出新關稅的理由，有一部分是針對波索納洛的政變未遂指控，但「這部分是巴西司法機關的專屬責任」。

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