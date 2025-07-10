美國進口車關稅若大降 水貨車恐打爆正規豪華車

台灣和美國對等關稅稅率即將公布，車商表示，若美國進口車關稅驟降至零，且目前台幣兌美元匯率狂升，有利水貨商進口「美國製」的水貨車登台，屆時水貨車降價幅度將比原廠正規進口車更多，將壓縮雙B等豪華車及高價國產車的市場空間。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣和美國對等關稅稅率即將公布，車商表示，若美國進口車關稅驟降至零，且目前台幣兌美元匯率狂升，有利水貨商進口「美國製」的水貨車登台，屆時水貨車降價幅度將比原廠正規進口車更多，將壓縮雙B等豪華車及高價國產車的市場空間。

車商表示，過去兩個多月來，受到美國進口關稅及貨物稅政策不明朗影響，消費者購車出現觀望，外匯車、中古車市場也受到影響。

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車商直言，若台、美對等關稅最後開獎結果，美國進口車關稅降至零，屆時無論是美國進口的二手水貨車，或在美國掛牌後進口來台的外匯車，都將因免稅而變得更便宜，大幅提升其市場競爭力。

尤其現在台幣兌美元匯率已從32~33元兌1美元急升至29元左右，匯率對貿易商有利，水貨車將再度活躍起來，進口「美國製」車輛的生意會變好，進而壓迫到台灣豪華車品牌總代理商，甚至是搶掉高價國產車的生意。

目前雙B豪華車自美國進口的車款有Mercedes-Benz（賓士 ）GLE、GLE Coupe、GLS；BMW（寶馬）則有X3、X5、X6、X7、XM車款，日本品牌有Toyota Sienna和Infiniti QX60等車款。

進口「美規外匯車」的車商則表示，台灣中古車市長期以來仰賴進口美規外匯車，川普宣布對日、韓銷美商品課徵25%關稅，等於是日本、韓國、墨西哥等地生產後進口至美國的「美規」汽車，在原本的稅率2.5%基礎上疊加25%，最後稅率是27.5%，將直接衝擊外匯車商從美國進口「美規外匯車」來台的成本，利潤被壓縮，對台灣「美規外匯車」貿易商造成嚴重打擊。

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