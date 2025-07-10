聯準會6月會議紀要出爐 「降息可能時間點」曝光

美國聯準會（Fed）週三（9日）公佈6月會議紀要。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（9日）公布了6月的利率會議紀要，顯示在6月17日至18日的會議中，僅「少數幾位」官員認為最快本月就可以降息，大多數決策者仍憂心美國總統川普利用關稅重塑全球貿易，將帶來通膨壓力。紀要指出，「大多數與會者」預期今年稍晚才會是適當的降息時機。

川普已多次要求立即大幅降息，並呼籲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）辭職。但根據會議紀要，在聯準會19位決策官員中，只有少數人支持近期內降息，部分官員甚至認為根本不需要降息。大多數決策官員預期，今年稍晚降息將是合適的，並認為關稅造成的物價衝擊將是「暫時或溫和」的。

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會議紀要中沒有任何跡象顯示，有任何官員支持川普的要求，也就是把基準利率從目前的4.25%至4.50%之間，大幅降息數個百分點。

另外有幾名決策官員認為，目前的政策利率「可能距離中性利率不遠」。而根據聯準會先前公布的預測，即便是最偏向寬鬆的官員，也只預期今年降息不到1個百分點，2026年最多再降1個百分點。

聯準會的政策決策機構「聯邦公開市場委員會」（FOMC），在6月一致投票決定維持利率不變。

在6月會議紀要公布後，市場交易員進一步下修對聯準會7月29日至30日會議降息的微幅預期。投資人仍預計今年底前將有2次、共50個基點的降息，這與聯準會決策官員的中位數預測一致。市場預期聯準會將於9月首次降息，12月再進行第2次降息。

會議紀要指出：「與會者普遍認為，目前經濟成長與就業市場仍穩健，而貨幣政策處於溫和或中度緊縮的狀態，因此委員會可以等待更多有關通膨與經濟活動前景的明朗資訊。」

雖然許多官員認為今年稍晚可能適合降息，但對前景的看法卻意見分歧。

紀要指出：「部分與會者……仍將通膨上升的風險視為主要擔憂。」根據6月會議後公布的最新預測，有7位聯準會官員預期今年將不會降息。紀要也提到：「有幾位與會者認為，就業市場風險已成為主要問題。」

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