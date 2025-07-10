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川普為「巴西川普」槓上現任總統 貿易戰開打

2025/07/10 08:10

美國總統川普與被視為「巴西川普」的前總統波索納洛私交甚篤。圖為2019年兩人於白宮會晤時，波索納洛贈送印有川普姓氏的巴西國家隊球衣。（美聯社資料照）美國總統川普與被視為「巴西川普」的前總統波索納洛私交甚篤。圖為2019年兩人於白宮會晤時，波索納洛贈送印有川普姓氏的巴西國家隊球衣。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國總統川普於當地時間9日宣布，將對巴西進口商品加徵高達50%的懲罰性關稅。川普罕見地在官方文件中，將此舉與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）正深陷的司法審判直接掛鉤，直指該審判為一場針對其盟友的「獵巫行動」，此舉再次凸顯了川普的關稅政策，正受到個人好惡與政治動機的強烈驅動。

川普與被視為「巴西川普」的波索納洛私交甚篤，不僅曾在2020年於自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接待他，兩人更因在各自敗選後，試圖推翻選舉結果而面臨相似的司法追訴。川普在社群平台Truth Social上發布的信函中，直接向巴西現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）喊話：「這場審判不該發生，這是一場應立即終止的獵巫！」

波索納洛被指控在2022年以些微差距敗選後，策劃政變以圖留任。他已於今年六月為此案在最高法院作證，且早前已被巴西選舉主管機關裁定，在2030年前不得再競選公職。法律分析師認為，此案最快可能在九月有判決結果。

川普此舉的理由打破了傳統的經濟學邏輯。根據美國普查局數據，美國去年對巴西享有68億美元的貿易順差，這使得以「貿易失衡」為由加徵關稅的說法難以成立。在信函中，川普也提及巴西最高法院對社群媒體公司（如X）的罰款等議題，並指示美國貿易代表署（USTR）就此對巴西啟動《1974年貿易法》第301條款的調查。

美聯社分析，此事件再次凸顯，川普的貿易決策深受個人關係與政治盤算影響，而非單純的經濟數據。同日，川普也對菲律賓、汶萊等七個國家宣布加徵20%至30%不等的關稅，這些國家皆非美國的主要工業競爭對手，顯示關稅已成為其貫徹個人意志與外交施壓的工具。

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