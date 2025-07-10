與全球平台分拆！路透：TikTok將在美推出獨立應用程式

與全球平台分拆！路透報導，TikTok將在美推出獨立應用程式（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok美國應用程式將與全球平台分開經營，據知情人士透露，TikTok正準備為美國用戶推出1款獨立應用程式，預計該應用程式將採用不同於其全球應用程式的演算法和數據系統，為美國總統川普策劃的潛在出售奠定基礎。

路透報導，TikTok現任員工向路透社透露，過去幾個月裡，TikTok員工一直在緊迫的期限內，努力建立1個專門針對美國市場的全新版本，他們從全球平台轉移，並複製了應用程式的程式碼庫（包括人工智慧模型、演算法、功能和用戶數據）。由於涉及私人事務，這些員工要求匿名。

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此舉可能為解決多年來關於TikTok是否願意分享被認為是字節跳動旗下短視頻分享平台的皇冠上的明珠的爭論打開大門，為該中國平台提供支持的推薦算法，該算法一直是中美技術僵局的核心。

字節跳動和TikTok拒絕置評。

路透報導，這項內部代號為「M2」的計畫將於9月截止，這可能是TikTok美國業務與其國際業務之間最大的技術突破。預計這項變更將影響1.7億美國用戶存取全球內容的方式，以及非美國創作者在該平台上的獲利方式。

這款僅限美國市場的新應用旨在獨立運行，類似於抖音，僅在中國提供的版本。消息人士稱，美國以外的用戶將無法在其應用程式商店中找到美國版本。

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