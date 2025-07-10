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美國漲價潮開始了？巴克萊曝 : 零售業7月開始全面漲價

2025/07/10 08:35

承擔30%更高關稅的貨物，在6月底或7月初到達美國港口。市場預估，美零售業漲價潮將從7月啟動（路透）承擔30%更高關稅的貨物，在6月底或7月初到達美國港口。市場預估，美零售業漲價潮將從7月啟動（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普陸續公布各國新關稅稅率；市場認為，新關稅將為美國帶來的通膨壓力，預計自7月開始大規模顯現。巴克萊預計，承擔30%更高關稅的貨物將在6月底或7月初到達美國港口，並在7月底的返校季節開始進入商店，更廣泛的關稅相關漲價效應將從6月至7月開始顯現。

據報導，巴克萊引述NLP分析和第一線市場情報稱，美國零售商將從7月初開始大規模漲價，聚焦返校購物季，將推動通膨在今年下半年回升。

巴克萊經濟研究部門稱，今年美國通膨預測的主導因素將是關稅，估計美國貿易加權關稅率已從年初的2.5%躍升至約14-15%，增加了12個百分點的進口成本。

因此，儘管美國5月CPI數據疲軟引發質疑，但基準假設是這些額外成本中約50%將透過更高的零售價格轉嫁給最終消費者。這將使今年的核心通膨上升約70個基點。

巴克萊預計，美國核心CPI通膨將從6月開始加速，關稅效應在初秋達到高峰，使得今年底核心CPI通膨率達約3.6%。

此外，根據對標普1500企業的財報電話會議的NLP分析發現，在2025年第二季，與關稅和貿易討論佔據了約90%的電話會議記錄，遠超2002年以來的歷史水平。

平均而言，每次電話會議提到「貿易」和「關稅」超過12次，而企業主管在目前報告季度更頻繁地描述價格為「高」或「增加」，而較少提及「低」或「有競爭力」的價格。分析師指出，這類價格討論的淨值（高減去低）與標題CPI變化（按季度平均值）有很好的相關性，相關係數達到0.77，即表明可能發生漲價行為。

紐約聯邦準備銀行 （New York Fed） 最新調查顯示，美國企業對美國總統川普加徵的進口關稅反應迅速，將部分或全部成本轉嫁給消費者，進而推升物價。

在其管轄的轄區內，約有4分之3的製造業與服務業公司表示，他們將關稅帶來的額外成本至少部分轉嫁給了客戶，其中約3分之1的製造業者與近一半的服務業者，甚至將全部成本轉嫁給消費者。

調查同時發現，部分企業甚至提高了與關稅無關的商品及服務的售價，以應對人事及保險等成本壓力。報告指出，在部分情況下，企業可能也在利用價格環境的波動進行漲價。

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