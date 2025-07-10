美股收盤》輝達盤中市值升破4兆美元 主要指數全收紅

美國華爾街主要指數9日全數收紅。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普陸續公布多國關稅信函，美國華爾街主要指數9日全數收紅，那指再創新高。美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）盤中市值一度突破4兆美元，成為史上首家達此門檻的企業。

綜合媒體報導，川普陸續公開關稅信函，通知各國的對等關稅稅率，貿易緊張情勢逐漸升溫，不過市場對美國聯準會（Fed）可能降息的預期轉強，使投資人信心回穩，標普500指數收高約0.61%，那指更創新高，收在20611.34點。

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輝達盤中上漲2.8％，達到美股164.42美元的歷史新高，市值一度突破4兆美元，成為史上首家市值達到4兆美元的企業。最終輝達收盤時上漲1.80％，收在162.88美元，市值為3.97兆美元。輝達市值飆升也凸顯了華爾街對於AI快速成長的信心，輝達的市值在2023年6月首度達到1兆美元，並在一年多的時間成長兩倍，成長速度比蘋果和微軟更快。

焦點個股部分，微軟上漲1.39％，蘋果上漲0.54％，特斯拉下跌0.65%；台積電ADR上漲1.75%，收在231.84美元。

道瓊工業指數上揚217.54點或0.49%，收44458.30點。

標普500指數揚升37.74點或0.61%，收6263.26點。

那斯達克指數上漲192.88點或0.94%，收20611.34點。

費城半導體指數上升24.78點或0.44%，收5665.99點。

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