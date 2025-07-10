超不爽！ 川普最新關稅信 對巴西課徵50％高關稅

美國總統川普（右圖）與巴西總統魯拉（左圖）近期針鋒相對，川普今天發出關稅信，針對巴西課徵50%關稅，是近兩波關稅名單中的最高稅率。（法新社）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的關稅信持續送出，在美國時間9日針對7國發出新的關稅稅率，幾個小時之後，又發出一封這一輪最高稅率的信件，對巴西課徵50%的關稅。

美國總統川普近期與巴西總統關係陷入低潮，川普日前曾為了與他交好的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發聲，指責巴西現任左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）對波索納洛進行政變審判，是一場獵巫行動，魯拉也立刻反嗆，批評川普「干涉」巴西內政。

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同時間魯拉正在里約熱內盧主持金磚國家（BRICS）峰會，出席峰會的領袖齊聲批評川普的關稅政策，川普對則威脅要對每個與金磚國家結盟的國家，額外課徵10%關稅。至於主角巴西的稅率，則在剛剛揭曉，美國將對巴西出口美國的產品課徵50%的關稅。

川普在這封關稅信中，再度為波索納洛抱不平，認為這場審判根本不應該發生，重申這是一場獵巫行動，應該立即終止。

信中還提出巴西惡意攻擊自由選舉，並侵犯了美國人言論自由權利，而針對巴西持續攻擊美國企業在數位貿易領域的活動，以及其他不公平的貿易行為，川普表示他已指示美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）立即對巴西啟動301條款調查。

美國從7日開始陸續對多個國家發出關稅信，日本、韓國稅率為25%，印尼32%，泰國及柬埔寨36%，孟加拉及塞爾維亞則為35%；突尼西亞被課徵25%，寮國與緬甸稅率皆為40%。

9日早先發出的7封關稅信，分別為菲律賓20%、摩爾多瓦25%、汶萊25%、利比亞30%、伊拉克30%和阿爾及利亞30%。隔了一個小時之後，又發布對斯里蘭卡課徵30%新關稅。

最新發生的這封發給巴西的關稅信，稅率高達50%，是這波國家中最高的稅率。

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