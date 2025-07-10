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X執行長掌舵兩年後閃辭 馬斯克商業帝國再掀風波

2025/07/10 03:03

〔中央社〕美國社群媒體平台X執行長雅克里諾今天請辭，離開執掌2年的職位。X是美國科技業億萬富豪馬斯克買下推特（Twitter）後改名，今年3月他的人工智慧（AI）公司再將X買下。

法新社報導，雅克里諾（Linda Yaccarino）在X發布聲明表示，自己經歷「精彩2年」帶領公司度過重大轉型後，她決定下台。但她未說明辭職原因。

時值馬斯克（Elon Musk）的AI公司xAI開發的聊天機器人Grok最近才爆發反猶太爭議，它在X的不同貼文當中生成讚揚希特勒（Adolf Hitler）和侮辱伊斯蘭教的內容，因此遭到砲轟。

馬斯克2022年10月以440億美元買下推特後自己擔任執行長，直到2023年6月交棒給雅克里諾。到了今年3月xAI又以全股票交易買下X成為其子公司，此時X估值只剩330億美元。

雅克里諾原本任職美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）擔任廣告業務高層，馬斯克當時將她挖角到X，是希望借重她的資深媒體經理人經歷來讓廣告主恢復對X的信心。

雅克里諾今天在聲明中讚揚X團隊達成「歷史性的業務翻轉」，但她也暗示，在xAI加入之下，X進入了「新的一章」。1140710

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