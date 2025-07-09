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三星最輕薄摺疊機Galaxy Z Fold7/ Flip7登場 台廠供應鏈可望受惠

2025/07/09 22:00

三星最輕薄摺疊機Galaxy Z Fold7/ Flip7登場。（三星提供）三星最輕薄摺疊機Galaxy Z Fold7/ Flip7登場。（三星提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星今（9）日正式發表新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7。三星指出，2024年台灣摺疊手機整體市場銷售量較2023全年微幅下降約8%；三星仍穩坐領頭羊，為2024年台灣摺疊手機市佔第一，對Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7銷售表現相當有信心。

市場人士表示，三星摺疊機全球市佔率60%，在Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7銷售帶動下，預期台廠供應鏈台積電（2330）、晶技（3042）等可望受惠。

Galaxy Z Flip7預計7月25日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

根據Grand View Research研究報告指出，隨著摺疊手機技術日益成熟，消費者接受度提升，預期將持續推升市場需求，看好2030年全球智慧型摺疊手機市場規模將達740.2億美元，年複合成長率13.5%。

根據三星調查資料顯示，Z Fold6男性購買者佔比超過70%，而競品轉換率將近30%，Z Flip6女性佔逾60%，競品轉換率達逾30%。

三星針對S25系列用戶調查，前5大最常使用的AI功能依序為搜尋圈、通話即時翻譯／翻譯助理、生成式相片編輯、音訊橡皮擦、以及跨App秒到位。三星說，Galaxy AI支援共46種語言翻譯，透過摺疊機的雙面翻譯窗，可將翻譯內容分別顯示於談話雙方的螢幕，提升便利性。而會議期間的錄音，亦可由Galaxy AI生成逐字稿、摘要與翻譯，大幅提升生產力。

Galaxy Z Fold7搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，CPU效能較前代提升38%、GPU較前代提升26%、NPU較前代提升41%，而8吋內螢幕（較前一代提升11%）、6.5吋封面螢幕，為迄今最輕薄的Galaxy Z系列，展開機身厚度為4.2mm，摺疊厚度為8.9mm，較前代厚度減少26%，重量則自239克減少至215克。

Galaxy Z Flip7採用Exynos2500處理器，多功能封面螢幕提升至4.1吋，邊框縮窄70%，展開機身厚度為6.5mm，摺疊厚度為13.7mm，重量188克。

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