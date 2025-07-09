外媒：川普送給中國一份大禮物 這產業將在全球獲勝

外媒指出，川普簽署大而美法案很可能會將美國全球經濟超級大國的地位拱手讓給中國。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車產業協會負責人表示，美國總統川普於7月4日簽署的「大而美法案」有利於過時的汽油動力汽車，並讓中國電動汽車公司在全球獲得勝利。外媒指出，川普簽署該法案很可能會將美國全球經濟超級大國的地位拱手讓給中國。

華爾街日報指出，中國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹表示：「未來幾年中國自主品牌的出口將出現大幅增長，美國的法案應該會給中國在海外市場提供更大的發展空間。」他表示，中國的公司將推出「智慧電動車車型，以取代過時的內燃機汽車技術」。

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美國這項法律將終止9月後購買電動車的補助。川普在社群媒體上表示，多虧了這項法律，「人們現在可以隨心所欲地購買汽油動力汽車、混合動力汽車，以及即將推出的新技術。」他還表示，他的政策正在拯救美國汽車業，使其免於毀滅。

根據中國汽車工業協會統計，今年上半年中國新能源汽車（包括純電動車和插電式混合動力汽車）出口量較去年同期成長48%，接近100萬輛。光是6月份，這類車的出口量就增加了一倍多，達到19.8萬輛。

由於國內市場競爭激烈，比亞迪等中國領先的電動車製造商正大力進軍海外市場。比亞迪擁有自己的船隊，負責向海外市場運輸電動車。

naked capitalism報導，美國擁有全球第二大汽車市場，但電動車在該國新車銷量中所佔比例不到10%。這可能會讓美國居民誤以為電動車不受歡迎。

事實上，2024年全球售出的新乘用車中，超過五分之一都是電動車。市場研究公司彭博新能源財經（BloombergNEF）預測，今年這一比例將升至約四分之一。國際能源總署（IEA）的數據顯示，到2030年，這一比例可能會上升至十分之四。換句話說，全球汽車市場的電動化程度正在不斷提升。

中國擁有全球最大的國內汽車市場，目前國內銷售的新車有一半是電動車。中國汽車製造商在全球電動車市場佔據主導地位，提供種類繁多、價格實惠且性能先進的汽車。電動車巨頭比亞迪最便宜的車型海鷗售價不到1萬美元，遠低於特斯拉等美國公司。

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