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匯率侵蝕營收 仁寶連4月年減、金寶創16月新低

2025/07/09 18:37

仁寶持續聚焦AI伺服器事業發展，目標今年的業績要比去年雙位數成長。（記者方韋傑攝）仁寶持續聚焦AI伺服器事業發展，目標今年的業績要比去年雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2314）迎來季底拉貨效應，6月筆電出貨創下第2季高點，但在新台幣升值影響換匯表現之下，單月營收連續4個月呈現年減，而關係企業金寶（2312）同樣受到匯率衝擊，單月營收創下最近16個月的新低表現。

仁寶6月營收605.2億元，月增5%、年減26.8%；第二季業績1804.43億元；上半年總營業額3795.41億元、年減13.1%。公司6月PC出貨250萬台，月增4.16%、年減16.66%，第2季出貨累計710萬台，季增1.42%、年減18.39%

仁寶管理層持續聚焦AI伺服器事業發展，目標今年的業績要比去年雙位數成長，並同步放大非PC產品線的營收規模，預計年底啟動位於波蘭的新車用電子工廠，初期以生產電子控制單元（ECU）為主，未來將擴展至先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛系統（ADS）感測器。

金寶6月營收111.95億元，月減16.7%、年減16.5%；第二季業績372億元；上半年總營業額791.57億元、年增8.19%。管理層透過跨洲廠區部署與產品組合優化，同時加速新產品投產時程，為下半年營運穩定成長奠定基礎，儘管客戶第三季起態度轉趨保守，但目前未見訂單下修，在新台幣升值下，金寶全年營收仍將力求與去年相當。

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