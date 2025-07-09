晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全家6月營收92.9億 年增5.6％

2025/07/09 18:27

全家（5903）便利商店今（9日）公佈6月合併營收為92.9億元，相較去年同期成長5.6%；累計1~6月合併營收達527.2億元，較去年同期成長3.3％。（記者楊雅民攝）全家（5903）便利商店今（9日）公佈6月合併營收為92.9億元，相較去年同期成長5.6%；累計1~6月合併營收達527.2億元，較去年同期成長3.3％。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今（9日）公佈6月合併營收為92.9億元，相較去年同期成長5.6%；累計1~6月合併營收達527.2億元，較去年同期成長3.3％。

全家全台總店舖數已達4378家，6月受惠於店數增長、泛鮮食、一般商品皆成長，聯合促銷活動奏效帶動飲料、啤酒冰品買氣走強，並同時掌握電商大促「618購物節」商機，帶動線上線下整體業績續揚。

6月夏季體感商機爆發，積極佈局現做冰飲需求，Let’s Café迎接夏季冰咖啡銷售高峰，首度推出特濃美式與特濃拿鐵的特大杯規格，帶動相關業績成長1成。

茶飲品牌Let's Tea、酷繽沙雙線並進，本月陸續推出無咖啡因「好喝蕎麥奶茶」、打卡系「紅心芭樂牛奶」、跨界聯名Häagen-Dazs的創新果感系茶飲等，一舉推升業績年增3至4成。

整體泛鮮食表現穩健，瞄準熟齡健康飲食商機，本月開發全新健康志向「補充應援」系列鮮食，食材訴求關鍵營養素補充，並同步推出3款具「全穀標章」的全穀麵包新品，有效促動便當、麵包、飯糰品類業績同步成長。

展望7月，正式邁入便利商店傳統旺季，暑假觀光出遊、高溫商機消費力道為營運重點，將陸續推出多元化夏季新品、話題行銷、虛實融合購物管道，皆可望成為營收成長引擎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財