全家6月營收92.9億 年增5.6％

全家（5903）便利商店今（9日）公佈6月合併營收為92.9億元，相較去年同期成長5.6%；累計1~6月合併營收達527.2億元，較去年同期成長3.3％。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今（9日）公佈6月合併營收為92.9億元，相較去年同期成長5.6%；累計1~6月合併營收達527.2億元，較去年同期成長3.3％。

全家全台總店舖數已達4378家，6月受惠於店數增長、泛鮮食、一般商品皆成長，聯合促銷活動奏效帶動飲料、啤酒冰品買氣走強，並同時掌握電商大促「618購物節」商機，帶動線上線下整體業績續揚。

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6月夏季體感商機爆發，積極佈局現做冰飲需求，Let’s Café迎接夏季冰咖啡銷售高峰，首度推出特濃美式與特濃拿鐵的特大杯規格，帶動相關業績成長1成。

茶飲品牌Let's Tea、酷繽沙雙線並進，本月陸續推出無咖啡因「好喝蕎麥奶茶」、打卡系「紅心芭樂牛奶」、跨界聯名Häagen-Dazs的創新果感系茶飲等，一舉推升業績年增3至4成。

整體泛鮮食表現穩健，瞄準熟齡健康飲食商機，本月開發全新健康志向「補充應援」系列鮮食，食材訴求關鍵營養素補充，並同步推出3款具「全穀標章」的全穀麵包新品，有效促動便當、麵包、飯糰品類業績同步成長。

展望7月，正式邁入便利商店傳統旺季，暑假觀光出遊、高溫商機消費力道為營運重點，將陸續推出多元化夏季新品、話題行銷、虛實融合購物管道，皆可望成為營收成長引擎。

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