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國際資安組織大會台北登場 電商、金融業者討論FIDO應用

2025/07/09 18:26

FIDO專場議題匯聚來自電商、金融等產業龍頭。（FIDO聯盟提供）FIDO專場議題匯聚來自電商、金融等產業龍頭。（FIDO聯盟提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕「InfoSec Taiwan 2025國際資安組織大會」今天在台北登場，由台灣數位安全聯盟與資安大聯盟聯手主辦，號召超過40位國內外重量級專家與產業先鋒，共同討論資安戰略與創新技術。會中也舉辦「FIDO（Fast Identity Online）專場」，討論快速身份識別機制的重要性。

FIDO專場由數位發展部數位產業署組長林青嶔出席致詞，說明對於 FIDO技術與無密碼驗證應用發展的重視。專場議題匯聚來自電商、旅遊、金融、票證、認證與工業電腦等產業龍頭，包括酷澎、網際威信、元大銀行、飛碼科技、東擎科技等實戰部隊，現場分享如何用FIDO、Passkey與FDO技術，打造「更安全、更聰明、更便利」的身分驗證體驗。

例如，酷澎揭示電商如何從零到一、建構以FIDO驅動的認證架構；網際威信展示其Veri FIDO在一卡通與可樂旅遊上的跨場景應用；元大銀行則揭露與金管會Fast-ID的合作細節，打造金融服務中的資安新典範。飛碼科技則公開驗證導入的關鍵步驟與實用指南，助攻業界複製成功模式；東擎科技更進一步將FDO技術實踐於邊緣AI部署，展現台灣科技產業的資安創新火力。

FIDO聯盟台灣分會會長張心玲強調，「帳密的資安疑慮已是事實，Passkey是下一個全球通行的資安語言」，Google、Apple、Microsoft等科技巨頭已全面支援Passkey登入，代表「無密碼」不再是未來，而是「此刻」。

張心玲指出，FIDO聯盟推動「Passkey Pledge」倡議，邀請企業加速導入Passkey，翻轉用戶登入體驗；台灣也迅速跟進，包含神盾、偉康科技、全景軟體與工研院等多個單位皆積極響應，在多元場景中實踐Passkey技術落地，打造真正無密碼、無破口的資安生態圈。

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