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研調預估第三季NAND Flash漲幅5％至10％

2025/07/09 18:20

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）隨著供應商轉移產能至高毛利產品，市場流通供給量縮減，預估第三季NAND Flash價格將走高，平均合約價將較季漲約5%至10%。（資料照）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）隨著供應商轉移產能至高毛利產品，市場流通供給量縮減，預估第三季NAND Flash價格將走高，平均合約價將較季漲約5%至10%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）表示，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）隨著供應商轉移產能至高毛利產品，市場流通供給量縮減，預估第三季NAND Flash價格將走高，平均合約價將較季漲約5%至10%。

就需求面而言，指出，第三季企業加碼AI投資，NVIDIA新一代Blackwell晶片大量出貨將支撐市況。

TrendForce指出，NAND Flash市場歷經上半年減產與庫存去化，供需失衡情況已明顯改善。預期第三季NAND Flash平均合約價將季增5%至10%，其中，嵌入式記憶體（eMMC）、通用快閃記憶體（UFS）產品，因智慧手機下半年展望不明，漲幅將會較低，增幅約0%至5%。

TrendForce表示，第三季用戶端固態硬碟（SSD）價格將上揚3%至8%；企業級固態硬碟因需求持續增長，部分供應商因先前下修產能，出現交貨不及情況，第三季價格將上漲5%至10%。

NAND Flash晶圓方面，TrendForce指出，因供應減少，預期第三季價格可望上漲8%至13%，漲幅最大。

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