子公司凱壽單月虧轉盈 凱基金前6月稅後獲利54.74億元

凱基金控今（9）日公布6月自結獲利。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（9）日公布6月自結獲利，6月份因子公司凱基人壽獲利轉正，金控單月自結稅後盈餘也轉虧為盈、達36.13億元，累計上半年稅後獲利54.74億元，但仍較去年同期衰退68%，每股稅後盈餘0.29元。

凱基金控指出，6月份資本市場延續反彈格局，成交量能同步放大，有益於投資管理和部位評價表現。金控旗下包含壽險、銀行，證券，以及直接投資等業務皆有不錯績效，對整體獲利提供有力支撐。

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凱基人壽方面，今年以來保單銷售持續增長，今年前6月累計新契約保費較去年同期成長約5成。因6月新台幣僅微幅升值，匯率波動影響較小，且有部位股利收入進帳，並掌握市場節奏實現股票獲利，6月份稅後獲利24.61億元，一甩5月大虧近80億元的陰霾，不但單月轉虧為盈，更帶動上半年獲利表現由虧轉盈，累計前6月稅後獲利10.71億元。

凱基銀行6月份稅後獲利6.24億元，主要來自利息與手續費收入等核心收益穩定貢獻，整體存放規模持續成長，推升今年前6月累計稅後獲利33.79億元。

凱基證券受惠於台股延續漲勢，交易熱絡，經紀、自營、承銷等業務均交出穩健成績，6月稅後獲利10.03億元，今年前6月累計稅後獲利37.10億元。

中華開發資本因投資部位評價上揚，6月份稅後獲利3.45億元，今年前6月累計稅後獲利也由小虧0.02億元回升至1.17億元。

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