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AI設計新藥 訊聯集團：我們不會比Google慢

2025/07/09 18:04

AI設計新藥已成趨勢，訊聯集團15年前已開始布局。圖為訊聯集團董事長蔡政憲。（記者陳永吉攝）AI設計新藥已成趨勢，訊聯集團15年前已開始布局。圖為訊聯集團董事長蔡政憲。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕近期Google子公司宣布，旗下AI設計的藥物將正式進入人體臨床實驗，顯示AI新藥開發已不是夢想，國內訊聯基因（4160）今（9）日宣布兩大重大里程碑，首先是協力臺北醫學大學醫學科技學院許凱程教授團隊，打造AI新藥研發平台，快速開發新穎小分子抑制劑，協助成功開發腦癌、胰臟癌新藥進入臨床前試驗；另外也攜手基龍米克斯（4195），協助藥廠加速腫瘤新生抗原藥物開發，展現AI用於高難度癌症藥物開發中的潛力與價值。

訊聯集團董事長蔡政憲表示，「我們不敢說比Google速度快，但訊聯集團透過AI設計新藥早在15年前就開始做，進度不會比Google慢。」他透露，訊聯集團早就成立一個數位團隊，一直鴨子划水，知道透過AI研發藥品成本可以降至十分之一，研發時間也可以從十年降至14個月。

臺北醫學大學醫學科技學院院長潘秀玲與教授許凱程，共同創立誠昱生技，運用AI新藥開發平台，已研發20款具新穎性的小分子藥物，許凱程表示：「目前平均臨床前新藥開發成本高達12億美元，時長超過5年，且失敗率高，透過AI驅動新藥研發應用，有潛力大幅縮短時間、降低成本，減低藥廠在早期新藥研發的負擔與風險」。

基米董事長周孟賢則表示：「腫瘤新生抗原新藥，正是極需仰賴AI模型來準確預測，憑藉基米在次世代定序（NGS）專業技術，搭配上訊聯基因AI模擬開發經驗，加速新生抗原藥物的開發，有助造福更多癌友」。基米擁有國內最大基因體核心實驗室的完整定序平台，以及全台第一座符合PIC/S GMP規範的核酸和胜肽廠。

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