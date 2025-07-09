股匯分歧！台股漲逾百點 、台幣連4貶

股匯分歧！台股漲逾百點 台幣連4黑收當日最低29.15元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策陸續揭牌，市場高度關注台灣是否列入下一波名單、以及稅率高低。在觀望氣氛中，台積電尾盤翻紅，帶動台股收漲逾百點，市場似乎對於台灣可能爭取到有利待遇抱有期待。不過，股匯表現出現明顯分歧，新台幣兌美元午後貶勢擴大，終場貶值8.2分，收在29.15元，為當日最低，匯價連四日走貶，並創下逾一週新低，成交量放大至15.395億美元。

台灣時間8日凌晨，川普公布包含日本、南韓在內共14國的首波對等關稅稅率後，隨即再宣布對進口銅加徵50%關稅，並預告將對半導體與藥品課以高額關稅，第二波徵稅名單亦將對外發布。市場避險情緒升溫，美元走強，亞幣承壓全面走貶。

請繼續往下閱讀...

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.38%，韓元重挫0.69%、日圓貶值0.56%、新加坡幣下跌0.35%、台幣貶0.28%、人民幣也下滑0.14%。

匯銀主管指出，市場對台灣可能落在哪一稅率區間仍眾說紛紜，但從日、韓股市反應來看，只要台灣稅率不高於25%，市場可能會視為「利空出盡」；不過，匯市走勢則未必同步。

該主管進一步分析，一方面在於全球關稅風險升溫，資金流向美元避險；另一方面，川普關稅政策可能推升通膨，使聯準會延後降息，美元具有支撐。此外，關稅將推升出口產品成本，各國貨幣貶值可望部分抵銷衝擊，市場也揣測，各國央行或將默許本國貨幣適度貶值，以維持出口競爭力。

他也提醒，不管今晚台灣稅率是否公布，7月10日台積電發放逾千億元現金股利，若外資將配息資金轉為匯出，亦可能對新台幣匯率形成進一步壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法