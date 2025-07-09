南寶6月營收18.56億元，Q2與上半年營收雙創同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股南寶（4766）今（9）日公佈6月營收18.56億元、年減3.4%，主要由於去年基期較高，加上台幣升值影響，出貨狀況則維持正常；統計第二季營收58.05億元、年成長0.4%，創同期新高，至於1月至6月營收113.60億元、年增5.4%，也創同期新高。

南寶表示，以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，且併購允德實業也於今年併入營收，儘管美國對等關稅等外部因素帶來不確定性，南寶仍持續開發新產品與應用，目標今年營收再創新高不變，同時也將密切觀察美國對等關稅等相關影響。

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在鞋材接著劑業務方面，南寶指出，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，也正密切觀察訂單動態及後續發展並將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前成果已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

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