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竹科新貴擁多屋得繳高額房屋稅 稅務局教聰明節稅

2025/07/09 17:38

竹科新貴擁多屋得繳高額房屋稅，新竹市稅務局教聰明節稅。（記者洪美秀攝）竹科新貴擁多屋得繳高額房屋稅，新竹市稅務局教聰明節稅。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹科學園區竹科新貴李先生名下擁5戶房屋，其中1戶自住，2戶出租，2戶空置招租中，今年收到房屋稅繳款書時發現，除自住房屋適用自住稅率1.2%，其他4戶均按非自住住家用稅率3.2%課徵，稅負大幅增加。新竹市稅務局則教聰明節稅法，只要妥善規劃，將房屋出租成為公益出租人、投入社會住宅市場，或申報租賃所得達當地一般租金標準，都可適用較優惠的房屋稅率。

稅務局表示，房屋稅2.0新制今年5月1日首開徵，非自住住家用房屋由原先的「縣市歸戶」改採「全國歸戶」，並依全國持有應稅戶數按差別稅率「全數累進」課徵，透過加重空（閒）置房屋稅率為2.6%至4.8%，擴大公益出租人及社會住宅（包租代管）適用1.2%優惠稅率的差距，鼓勵房屋所有人將房屋釋出。

稅務局說明，出租申報租賃所得達當地一般租金標準之住家，竹市4戶以內每戶1.5%，5-6戶每戶2.0%，7戶以上每戶2.4%，與其他未作有效利用房屋稅率，1戶為2.6%；2-4戶每戶3.2%；5-6戶每戶3.8%；7戶以上每戶4.8%相較，最大相差3倍之多。如將房屋投入社會住宅市場（包租代管）或成為公益出租人，還享有3項租稅優惠，包括房屋稅按1.2%公益出租人稅率、地價稅按2‰自用住宅用地稅率課徵及申報綜合所得稅時，每屋每月租金收入最高1萬5000元的免稅優惠。

以李先生為例，已出租的2戶房屋，只要申報租賃所得達《所得稅法》規定一般租金標準，即可申請按1.5%的優惠稅率課徵房屋稅，其他2戶空置招租中的房屋，可規劃出租給租金補貼戶成為公益出租人或投入社會住宅市場（包租代管），就可享所得稅、房屋稅與地價稅等優惠。

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