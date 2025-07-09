晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電代工、台灣億萬富翁蔡宏圖有投資 法新創公司打造超強晶片

2025/07/09 17:04

台灣億萬富翁蔡宏圖旗下國泰金控的國泰創投，參與法國人工智慧晶片新創公司SiPearl的1.3億歐元融資，SiPearl將打造歐洲有史以來設計最複雜的處理器，而且已經將晶片交給台積電生產。（示意圖，路透）台灣億萬富翁蔡宏圖旗下國泰金控的國泰創投，參與法國人工智慧晶片新創公司SiPearl的1.3億歐元融資，SiPearl將打造歐洲有史以來設計最複雜的處理器，而且已經將晶片交給台積電生產。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《富比士》報導，台灣億萬富翁蔡宏圖旗下國泰金控的國泰創投，參與法國人工智慧晶片新創公司SiPearl的1.3億歐元（台幣44億元）融資，SiPearl將打造歐洲有史以來設計最複雜的處理器，而且已經將晶片交給台積電生產。

SiPearl 週二在聲明中表示，此次A輪融資是國泰創投首次投資法國歐洲人工智慧中心。SiPearl 表示，這也是歐洲無晶圓廠半導體產業規模最大的A輪融資。其他參與此輪融資的投資者包括軟銀旗下的晶片設計公司安謀（Arm）、歐盟歐洲創新理事會基金、法國國有基金Tech Souveraineté 和法國IT公司Atos。

SiPearl 成立於2019年，該公司表示將利用這筆資金生產其名為Rhea1的AI晶片。SiPearl 聲稱Rhea1晶片是歐洲有史以來設計的最複雜的處理器，它是一款基於Arm的中央處理器 （CPU），專為超級電腦和推理而設計。

SiPearl 表示，Rhea1晶片已交付給台積電生產，並將於明年初提供樣品。該晶片將部署在德國政府資助的Jupiter超級電腦上，用於工程、材料科學和暗物質研究等應用。

SiPearl創辦人兼執行長Philippe Notton表示：「隨著歐洲有史以來設計的最複雜處理器的晶片設計完成，我們向世人證明，歐洲現在已經擁有一個能夠挑戰歐洲以外領先者的競爭對手。」

國泰創投成立於2003年，是國泰金控的投資部門。國泰金控是台灣最大的金融集團，總資產超過4000億美元。據聲明稱，這家創投公司超過四分之一的投資組合投資於半導體和電子公司。其中包括總部位於美國的Rivos公司，該公司由英特爾執行長陳立武共同創立，致力於開發基於RISC-V架構的晶片，RISC-V架構是Arm架構的開源替代方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財