台積電代工、台灣億萬富翁蔡宏圖有投資 法新創公司打造超強晶片

台灣億萬富翁蔡宏圖旗下國泰金控的國泰創投，參與法國人工智慧晶片新創公司SiPearl的1.3億歐元融資，SiPearl將打造歐洲有史以來設計最複雜的處理器，而且已經將晶片交給台積電生產。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《富比士》報導，台灣億萬富翁蔡宏圖旗下國泰金控的國泰創投，參與法國人工智慧晶片新創公司SiPearl的1.3億歐元（台幣44億元）融資，SiPearl將打造歐洲有史以來設計最複雜的處理器，而且已經將晶片交給台積電生產。

SiPearl 週二在聲明中表示，此次A輪融資是國泰創投首次投資法國歐洲人工智慧中心。SiPearl 表示，這也是歐洲無晶圓廠半導體產業規模最大的A輪融資。其他參與此輪融資的投資者包括軟銀旗下的晶片設計公司安謀（Arm）、歐盟歐洲創新理事會基金、法國國有基金Tech Souveraineté 和法國IT公司Atos。

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SiPearl 成立於2019年，該公司表示將利用這筆資金生產其名為Rhea1的AI晶片。SiPearl 聲稱Rhea1晶片是歐洲有史以來設計的最複雜的處理器，它是一款基於Arm的中央處理器 （CPU），專為超級電腦和推理而設計。

SiPearl 表示，Rhea1晶片已交付給台積電生產，並將於明年初提供樣品。該晶片將部署在德國政府資助的Jupiter超級電腦上，用於工程、材料科學和暗物質研究等應用。

SiPearl創辦人兼執行長Philippe Notton表示：「隨著歐洲有史以來設計的最複雜處理器的晶片設計完成，我們向世人證明，歐洲現在已經擁有一個能夠挑戰歐洲以外領先者的競爭對手。」

國泰創投成立於2003年，是國泰金控的投資部門。國泰金控是台灣最大的金融集團，總資產超過4000億美元。據聲明稱，這家創投公司超過四分之一的投資組合投資於半導體和電子公司。其中包括總部位於美國的Rivos公司，該公司由英特爾執行長陳立武共同創立，致力於開發基於RISC-V架構的晶片，RISC-V架構是Arm架構的開源替代方案。

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