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維田6月營收年月雙增 第二季業績創8季新高

2025/07/09 16:56

維田受惠於客戶急單挹注出貨表現，6月營收年月雙增。（維田提供）維田受惠於客戶急單挹注出貨表現，6月營收年月雙增。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）受惠於客戶急單挹注出貨表現，6月營收年月雙增，帶動第二季業績創最近8季新高，展望下半年，管理層預期訂單狀況將持續回溫，整體經濟情勢可望在震盪環境中逐漸復甦，關稅對營運造成的影響應屬可控，也將密切觀察匯率波動，同步強化產品競爭力，視情況調整銷售價格與策略。

維田6月營收8100萬元，月減8.7%、年增5.3%；第二季營收2.52億元，季增22.32%、年增4.64%；2025上半年營收4.59億元、年減1.91%。管理層指出，6月營收受大環境不確定性干擾，且新台幣匯率波動持續對營運造成挑戰，另有國際地緣衝突等眾多因素，預期近月出貨波動仍然較大。

不過，管理層也提到，目前市況與訂單能見度已有回升趨勢，下半年雖然存在挑戰，也會有新機會出現，整體而言審慎樂觀。公司近年持續佈局東南亞市場智慧製造商機，8月份將偕同印度經銷商參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場。

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