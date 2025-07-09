台灣區塊鏈發展深具潛力 幣安CEO鄧偉政：持續深化合作

幣安今日舉辦【臺灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮】國際產業峰會。圖左為執行長鄧偉政（Richard Teng）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球虛擬資產龍頭企業幣安（Binance）執行長鄧偉政（Richard Teng）今日表示，美國總統川普（Donald Trump）強化投資區塊鏈與加密貨幣，帶動產業加速發展，台灣今年在建立監管框架，幣安看好台灣高科技人才及產業發展潛力，期待持續與台灣加深合作。

幣安今日舉辦【臺灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮】國際產業峰會。鄧偉政指出，幣安作為產業龍頭，已在22個國家受到監管，是全球同業之最，於合規框架、資安系統等都很完備，也樂於將經驗分享給同業，並持續在創新、用戶體驗與產品面努力。

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川普在上任後力推AI與區塊鏈兩大技術領域，對加密貨幣也持友善開放態度，對幣圈與虛擬資產影響甚大。鄧偉政指出，因美國穩定幣等政策框架清楚，引發全球投資人積極投入區塊鏈，對產業是有很大推動力，未來5到10年，各行各業可能都會投入區塊鏈技術。

此外，美國將比特幣列為戰略儲備的一環，鄧偉政強調，幣安作為加密貨幣最大的生態系，已協助多國著手建立比特幣或加密貨幣儲備，並分享監管經驗。鄧指出，幣安都會建議政府打造智慧監管機制，掌控資源並支持創新。

不過，因幣安過往被指控違反美國證交法，故幣安國際版無法在美使用，而是以子公司幣安美國（Binance.US）經營。隨著美國政策氛圍改變，鄧偉政也說，幣安非常重視美國市場，將在新條款出台後討論如何支持美國加密貨幣市場發展。

展望未來，因去年起美國加速推動加密貨幣主流化，在全球掀起浪潮，也帶動機構投資者佈局，目前全球數百家金融機構都有加密貨幣的戰略政策，在亞太加密貨幣採用率也持續成長，看好其在支付、跨境金融、資金存放都有高度潛力，應當持續耕耘發展。

鄧偉政也指出，台灣的高科技發展快速，在AI、區塊鏈人才都具備優勢，幣安也期待持續與台灣合作、與社群有更緊密的互動，打造完善且具備動能的經濟體。

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