券商建構美股交易平台 在台灣即可一站式海外投資

券商建構美股交易平台，讓投資人在台灣即可一站式海外投資。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近年來，AI與電動車等新興產業推動美股指數屢創新高，以NASDAQ綜合指數為例，過去兩年指數約成長4成。為協助國人把握投資美股契機，台新證券表示，即日祭出小資族的美股交易優惠活動，協助投資人更輕鬆踏出全球投資第一步，讓民眾投入美股交易，在台灣即可一站式海外投資

台新證券表示，美國股市以其高度創新力與全球影響力，長期吸引台灣投資人目光。隨著AI、電動車、金融服務與娛樂媒體等產業蓬勃發展，蘋果、微軟、特斯拉等全球知名企業的成長機會備受矚目。

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分析師指出，美國資本市場擁有眾多科技龍頭與創新企業，也涵蓋穩健成長的消費品牌。近年來，AI與電動車等新興產業推動美股指數屢創新高，以NASDAQ綜合指數為例，過去兩年指數約成長約四成。這些企業不僅改變全球產業生態，也為投資人帶來豐厚回報，使美股成為台灣投資人進行國際資產配置的重要選擇。

對此，台新證券坦言，過去，許多投資人因語言隔閡、操作平台不熟悉、開立海外帳戶疑慮以及手續費高昂，對於進入美股市場仍抱持觀望態度，相當可惜。因此，台新證券著手建構美股交易平台，簡化交易流程，投資人無需匯款或開設海外帳戶，在台灣即可一站式完成海外投資。無論是投資新手或有經驗者，都能依據財務目標與風險承受度調整投資策略。

為了讓更多小資族可以參與全球企業巨頭成長，台新證券祭出美股交易限時優惠活動，尤其，針對熱門美股標的，如蘋果、台積電、高通、輝達等，提供具吸引力的手續費均一價方案以及定期定額方案，讓投資人可利用小額資金逐步累積投資部位，兼顧分散風險與平均成本，讓資產配置更具彈性。

台新證券表示，定期定額投資方式特別適合忙碌的上班族與小資族，透過定期投入資金，有效分散進場時點，以利執行「逢低多買、逢高少買」的平均成本策略，穩健累積資產。無論是看好科技創新、全球經濟復甦，或希望建立穩健的被動收入來源，美股都是多元資產配置不可或缺的一環。

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