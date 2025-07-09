傳星巴克中國業務吸引近30家機構競購 市值上看2917億元

傳星巴克中國業務吸引近30家機構競購。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《CNBC》報導，星巴克中國就潛在股權出售吸引了多方報價，給予有關業務市值最高達100億美元（約新台幣2917億元）。

知情人士透露，星巴克中國就潛在股權出售，吸引近30家國內外私募股權投資公司參與競標。目前擺在桌面上的報價對星巴克中國業務的市值在50億至100億美元（約新台幣1458億元至2917億元）之間，預計最終報價將接近區間上限。

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一位了解交易過程的人士稱，星巴克有可能保留30%的股權，剩餘股權由多家持股不超過30%的買家分別持有。

知情人士還指出，目前星巴克中國正在評估投標者的報價、交易結構方案以及收購方提出的售後價值創造方案，然後再篩選潛在買家，預計篩選工作需要2個月，完成交易可能要等到明年。

對於上述報導，星巴克回應表示，公司仍然致力於中國市場，並希望保留相當一部分業務股份，任何交易都必須對星巴克業務和合作夥伴都有意義。

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