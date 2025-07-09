晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

打入全球智慧手機龍頭旗下PC產品供應鏈 汎瑋材料6月營收月增4.64％

2025/07/09 16:33

打入全球智慧手機龍頭旗下PC產品供應鏈，汎瑋材料6月營收1.16億元、月增4.64%。（擷取自官網）打入全球智慧手機龍頭旗下PC產品供應鏈，汎瑋材料6月營收1.16億元、月增4.64%。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕打入全球智慧手機龍頭品牌旗下最新PC系列產品供應鏈，電子機能材料大廠汎瑋材料（6967） 今（9）日公告6月營收1.16億元、月增4.64％，累計第二季營收3.44億元、季成長16.71％，上半年營收6.39億元、年減2.6％。

汎瑋材料表示，第二季營收成長主要係受惠於高階筆電、PC、AI伺服器等市場需求穩步增溫，推動導熱、散熱、導電與絕緣等高附加價值材料出貨動能加速成長，尤其是近期更打入全球智慧型手機龍頭品牌商旗下最新PC系列產品供應鏈，更進一步帶動來自筆記型電腦、利基型產業應用的訂單營收比重明顯增加，第二季筆記型電腦與利基型產業的業績比重分別為41.81％、13.79％，較今年第一季32.89％、12.51％增加，汎瑋材料同時也在新產品應用出貨下，有效帶動整體產品組合朝高階應用優化，有助創造第二季毛利率與獲利表現精進，降低新台幣匯率升值、以及消費型應用需求趨緩的影響，也為下半年營運奠定堅實基礎。

汎瑋材料觀察，隨著AI PC與電競筆電市場快速成長，品牌廠商對產品設計的要求正全面升級，除追求高效能運算與即時處理能力外，產品也朝向更輕薄化、模組化與邊緣運算效能最佳化的方向演進，進一步推動筆電、平板、PC等結構向高密度、高效散熱模組化設計發展，帶動導熱、導電與吸波等電子功能材料的技術門檻大幅提升，尤其在晶片整合複雜度提高與機構微型化並進的挑戰下，材料本身的導熱穩定性、機械延展性與微結構加工適應性已成為各大品牌關注的核心要素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財