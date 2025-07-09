打入全球智慧手機龍頭旗下PC產品供應鏈 汎瑋材料6月營收月增4.64％

打入全球智慧手機龍頭旗下PC產品供應鏈，汎瑋材料6月營收1.16億元、月增4.64%。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕打入全球智慧手機龍頭品牌旗下最新PC系列產品供應鏈，電子機能材料大廠汎瑋材料（6967） 今（9）日公告6月營收1.16億元、月增4.64％，累計第二季營收3.44億元、季成長16.71％，上半年營收6.39億元、年減2.6％。

汎瑋材料表示，第二季營收成長主要係受惠於高階筆電、PC、AI伺服器等市場需求穩步增溫，推動導熱、散熱、導電與絕緣等高附加價值材料出貨動能加速成長，尤其是近期更打入全球智慧型手機龍頭品牌商旗下最新PC系列產品供應鏈，更進一步帶動來自筆記型電腦、利基型產業應用的訂單營收比重明顯增加，第二季筆記型電腦與利基型產業的業績比重分別為41.81％、13.79％，較今年第一季32.89％、12.51％增加，汎瑋材料同時也在新產品應用出貨下，有效帶動整體產品組合朝高階應用優化，有助創造第二季毛利率與獲利表現精進，降低新台幣匯率升值、以及消費型應用需求趨緩的影響，也為下半年營運奠定堅實基礎。

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汎瑋材料觀察，隨著AI PC與電競筆電市場快速成長，品牌廠商對產品設計的要求正全面升級，除追求高效能運算與即時處理能力外，產品也朝向更輕薄化、模組化與邊緣運算效能最佳化的方向演進，進一步推動筆電、平板、PC等結構向高密度、高效散熱模組化設計發展，帶動導熱、導電與吸波等電子功能材料的技術門檻大幅提升，尤其在晶片整合複雜度提高與機構微型化並進的挑戰下，材料本身的導熱穩定性、機械延展性與微結構加工適應性已成為各大品牌關注的核心要素。

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