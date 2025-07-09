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9萬戶等來電！台電工會：電網遭颱風重創 盼社會支持千億元補助

2025/07/09 16:14

丹娜絲颱風所帶來的強勁風勢嚴重衝擊全台電網系統及輸電設備，台電同仁第一時間趕赴搶修。（台電提供）丹娜絲颱風所帶來的強勁風勢嚴重衝擊全台電網系統及輸電設備，台電同仁第一時間趕赴搶修。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部地區，全台至今（9）日下午3點尚有9萬多戶停電，以台南5.7萬戶、嘉義3.7萬戶較多；經濟部長郭智輝今下午拜會台電工會，並轉達總統賴清德感謝台電員工不分日夜，全力投入電力搶修工作。台電工會也再次重申，天災事變、颱風來襲時毀壞電網設施，呼籲社會全力支持政府補助台電公司1000億元預算案。

郭智輝下午前往台電工會拜會台電工會理事長吳有彬，郭智輝也轉達總統對於丹娜絲風災重創中南部地區，全體台電員工不分日夜，全力投入電力搶修工作之慰勞與感謝。

台電工會表示，台灣位處颱風頻繁區域，每當風災過後，常有電桿倒塌、電塔斷裂、停電全黑情形，造成經濟民生非常嚴重的損失，台電員工總在風雨中冒險搶修，盡快復電。

目前台電已虧損累累，台電工會表示，有天災事變、颱風來襲時，被破壞的電網設施，會惡化台電的負擔。台電工會呼籲社會大眾，全力支持政府補助台電公司1000億元預算案，以健全台電財務，讓電力供應更為穩定可靠，為台灣的經濟發展奠定堅實基礎。

台電工會也提到，台電身為國營企業，承擔穩定民生物價的重責大任，絕非以營利為目的，當國際燃料價格大漲，為了穩定物價，台電有義務配合政府政策，吸收成本。

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