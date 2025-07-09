台達電AI電源出貨強勁 6月營收創單月次高

台達電AI伺服器電源客戶拉貨力道強勁，高階水冷散熱解決方案出貨同步增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器電源客戶拉貨力道強勁，加上高階水冷散熱解決方案出貨增溫，6月營收創歷年單月次高、同期新高，第2季業績寫下單季新猷，帶動上半年營業額達到同期巔峰表現。

台達電6月營收422.08億元，月增2.8%、年增21.2%，其中，電源及零組件佔51%，基礎設施31%，自動化10%，交通8%；第二季營收1240.35億元，季增4.2%、年增19.92%；上半年營收2429.54億元、年增24.8%。

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台達電持續深入佈局AI伺服器電源與散熱領域，公布加碼投資台灣，本月初斥資69.5億元，從泰豐輪胎（2102）手中買下桃園觀音區近6萬坪的廠辦與土地，後續用於資料中心、氫能與儲能事業，也將部分回租給交易相對人使用。

有鑑於推論與訓練需求激增，台達電鎖定伺服器端、晶片端，以及整體電網規劃與微電網的建置商機，持續強化全方位解決方案布局。隨著人工智慧（AI）應用持續擴張，帶動資料中心對高效電力與散熱解決方案的出貨動能，管理層預期今年AI資料中心相關營收占比將突破20%。

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