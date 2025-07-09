新台幣升值影響！友達Ｑ2營收季減4%、群創增0.53%。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）、群創（3481）今日公布6月營收，在新台幣第二季大幅升值逾1成下，友達營收季減4%、群創增加0.53%，表現分歧。

友達6月自結合併營收為219.2億元，月減9.3%、年減13.1%；第二季營收合計達692.4億元，較首季下滑4.0%、年減6.8%。不過，今年前6月累計營收仍達1413.39億元，較去年同期成長5.6%。

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群創6月營收為185億元，月減1.14%、年減1.23%；第二季營收則達562億元，季增0.53%、年減1.23%，今年上半年累計營收為1121.63億元，年增4.48%。

友達預計7月31日舉行線上法人說明會，屆時將公布第二季財報，並對下半年產業景氣發表看法。

友達第一季本業轉虧為盈，每股稅後盈餘0.43元，第二季受到新台幣匯率升值影響，不但影響友達營收、毛利表現，可能還有匯損，能否延續首季獲利表現有待觀察。

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