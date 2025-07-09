房租仍在漲 已連23個月年增幅2％以上

房租跟通膨、房東成本、租客負擔能力與市場供需息息相關。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕6月房租指數年增率仍高達2.3%，根據主計處最新發布，即便6月居住類物價指數年增率約1.76%，寫下近17個月來新低，但房租漲幅仍持續，尤其6月房租指數年增率達2.3%，已經連續23個月年增率為2%以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房租跟通膨、房東成本、租客負擔能力與市場供需息息相關，過去在疫情期間，曾有過短暫部分屋主減收租金的狀況，不過後來反映房價上漲、通膨等因素，帶動房租走揚，所幸政府推出擴大租金補貼減緩租屋族付租負擔壓力，不過，過去三季房市買氣量縮，部分民眾可能以租代買，因此，短期內統計的租金指數仍寫下新高。

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6月居住類物價指數年增率 寫17個月來新低

不過，受惠住宅維修與水電燃氣的年增率減緩，6月整體居住類物價指數年增率寫下近17個月來新低，其中6月住宅維修費年增率約1.43%、水電燃氣年增率僅0.26%，但家庭管理費用年增率則高達3.74%，曾敬德認為，可能與近幾年新大樓社區管理費用或者人事費用增加有關係。

最後，曾敬德認為，房租指數年增率2%以上持續快要兩年，可能與近幾年租約到期，租客更換或者重新續約有關，尤其每到換新租約，房東便會反映過去房價與成本上揚，不過，整體通膨狀況逐漸受控，房價也從高檔進入盤整階段，尤其這幾年進入大量交屋潮，會有越來越多的新屋進入供給端，部分可能會進入租屋市場，預期在租屋物件增多的趨勢下，可觀察未來租金漲勢是否會趨緩。

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