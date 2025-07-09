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永豐銀：卡友訂閱AI工具簽帳金額 較去年同期大增191％

2025/07/09 15:49

永豐銀行表示，卡友訂閱AI工具簽帳金額，較去年同期大幅成長191%。（記者王孟倫攝）永豐銀行表示，卡友訂閱AI工具簽帳金額，較去年同期大幅成長191%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕銀行卡友使用AI（人工智慧），也能享回饋好康！永豐銀行今天（9日）表示，統計今（2025）年第一季旗下信用卡友訂閱AI工具簽帳金額，較去（2024）年同期大幅成長191%；為鼓勵民眾於生活中應用AI科技，7月起推出「AI行動計劃」，卡友訂閱AI軟體或APP可享好康回饋，提供卡友多元應用選擇。

根據資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣生成式AI行為與意向調查，對網友使用生成式AI工具的概況，有46%網友曾使用生成式AI工具，年成長約一成，換言之，台灣已有近半數網路使用者，曾使用GAI（生成式人工智慧）工具、且持續成長。

對此，永豐銀行表示，伴隨AI相關工具使用者增加，國人不斷累積使用經驗，銀行旗下推出AI行動計劃，包括：9月底前，刷永豐卡訂閱特選AI軟體或於App Store、Google Play商店訂閱特選AI APP，扣款2次以上月費或一次性年費，單筆最高回饋享150元刷卡金、累計最高300元刷卡金；適用Microsoft、Adobe、ChatGPT、Canva、Claude、Google Gemini、Copilot、InShot及美圖秀秀等30種以上AI工具，提供卡友多元應用選擇。

永豐銀指出，這次活動最高回饋300元刷卡金，還可再抽5000元刷卡金，明（10）日15時起開放登錄，限額3000名。

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