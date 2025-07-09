vivo首款摺疊機上市 陳怡婷︰看好台灣需求

vivo 台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo今日在台首度推出摺疊機vivo X Fold5，vivo台灣總經理陳怡婷表示，親自實際使用了自家摺疊機一年多，在新款vivo X Fold5已成功解決電池續航、影像的痛點後，決定一定要將摺疊機引進台灣，目前只怕賣到沒貨。

vivo今年躍升台灣第三大手機品牌，陳怡婷說，目前台灣前四大品牌市占已趨穩，vivo可以進入前三，主要是中高階品牌定位策略奏效，之前就擬定主攻中高階手機，在疫情後，也順利搭上此趨勢，且vivo在5年前就與蔡司合作，在互有工程師入廠下，目前已讓vivo的攝像奠定出高門檻，進而推升銷售量、銷售金額逐步走高。目前台灣前四大品牌分別為蘋果，三星，vivo和OPPO。

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陳怡婷說，vivo也打破傳統銷售手法，首度推出VIC（超級重要的顧客）銷售，事先開放部分客戶看新機，讓忠實V粉第一時間入手vivo X Fold5。

vivo X Fold5，機身重量僅217克，厚度薄至9.2毫米，搭載蔡司超級長焦，高通驍龍8 Gen 3晶片，採用碳纖維骨架鉸鏈，且經過高達60萬次摺疊測試。

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