晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

vivo首款摺疊機上市 陳怡婷︰看好台灣需求

2025/07/09 15:17

vivo 台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）vivo 台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo今日在台首度推出摺疊機vivo X Fold5，vivo台灣總經理陳怡婷表示，親自實際使用了自家摺疊機一年多，在新款vivo X Fold5已成功解決電池續航、影像的痛點後，決定一定要將摺疊機引進台灣，目前只怕賣到沒貨。

vivo今年躍升台灣第三大手機品牌，陳怡婷說，目前台灣前四大品牌市占已趨穩，vivo可以進入前三，主要是中高階品牌定位策略奏效，之前就擬定主攻中高階手機，在疫情後，也順利搭上此趨勢，且vivo在5年前就與蔡司合作，在互有工程師入廠下，目前已讓vivo的攝像奠定出高門檻，進而推升銷售量、銷售金額逐步走高。目前台灣前四大品牌分別為蘋果，三星，vivo和OPPO。

陳怡婷說，vivo也打破傳統銷售手法，首度推出VIC（超級重要的顧客）銷售，事先開放部分客戶看新機，讓忠實V粉第一時間入手vivo X Fold5。

vivo X Fold5，機身重量僅217克，厚度薄至9.2毫米，搭載蔡司超級長焦，高通驍龍8 Gen 3晶片，採用碳纖維骨架鉸鏈，且經過高達60萬次摺疊測試。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財