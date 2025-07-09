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7月台股ETF配息亮點 聯邦台灣精彩50單次配息率領先

2025/07/09 14:57

7月台股ETF配息亮點，聯邦台灣精彩50單次配息率領先。（資料來源：各投信）7月台股ETF配息亮點，聯邦台灣精彩50單次配息率領先。（資料來源：各投信）

〔記者張慧雯／台北報導〕7月台股ETF配息公告陸續出爐，若以單次配息率來看，聯邦台灣精彩50（009804）表現最為亮眼，單次配息金額為0.38元，對應7月8日收盤價11.65元，單次配息率達3.26%，年化配息率達6.52%，同時聯邦台灣精彩50預計於7月16日進行首次除息，配息基準日為7月15日，預計股息將於8月8日發放。

傳統高股息產品如元大高股息（0056）此次配息0.866元，單次配息率約為2.50%；富邦公司治理（00692）與永豐台灣ESG（00888）等主打穩健治理或ESG理念的ETF，單次配息率則落在1%至1.5%之間，表現相對穩健，至於月配息產品如元大台灣價值高息（00940）、統一高息動能（00939）與群益科技高息成長（00946）等，單次配息率多落在0.2%–0.5%，提供穩定現金流但配息幅度較低。

法人分析，各類ETF產品因投資策略與費用結構不同，配息水準呈現差異，投資人應視自身投資目標選擇適合的配置工具，例如偏好月月有息的投資人，可選擇月配型產品增加現金流彈性；而追求高年化收益者，則可觀察半年或季配型產品的實質股利率與歷史穩定性。

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