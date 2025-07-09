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馬斯克再嗆川普：不公開愛潑斯坦檔案誰信你 新黨將把公開檔案列優先事項

2025/07/09 15:13

馬斯克（Elon Musk，左）今（9日）針對美國總統川普（Donald Trump，右）未公開愛潑斯坦性醜聞檔案一事，再次公開質疑川普透明度與誠信（示意圖，路透）馬斯克（Elon Musk，左）今（9日）針對美國總統川普（Donald Trump，右）未公開愛潑斯坦性醜聞檔案一事，再次公開質疑川普透明度與誠信（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富商馬斯克（Elon Musk）今（9日）針對美國總統川普（Donald Trump）未公開美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞檔案一事，再次公開質疑川普透明度與誠信，並指其宣佈成立的新政黨「美國黨（America Party）」將把公開愛潑斯坦檔案列為優先事項。

綜合媒體報導，愛潑斯坦生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，由法院公開的近千頁文件披露大量與愛潑斯坦有往來的知名人士，名單上包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和英國安德魯王子（Prince Andrew）等人，引發全球關注。

馬斯克近來因《大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）》與川普關係決裂，並在社群媒體發表大量充滿惡意和煽動性的言論攻擊川普，還暗示川普出現在艾潑斯坦的「性醜聞檔案」中，並質疑這是檔案遲遲未公開的原因。

美國司法部與聯邦調查局（FBI）7日發布聯合備忘錄，宣布不再公開愛潑斯坦相關文件，並聲稱不存在所謂的「客戶名單」，試圖為愛潑斯坦案的諸多陰謀論劃下句點。

對此，馬斯克今（8日）在X平台發文稱，「如果川普不公開愛潑斯坦的檔案，人們怎麼可能對他有信心？」。

馬斯克發文一出，引發網友熱，有網友在馬斯克發文下留言詢問馬斯克，他宣布將成立的新政黨「美國黨（America Party）」是否會將公開愛潑斯坦的檔案列優先事項?馬斯克回覆表示，「100%」。

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