無需學位、年薪逾291萬！外媒：只要備這5個免費AI認證

無需學位！擁有這5個免費AI認證，年薪逾291萬元（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕你能想像，不需要學位，每年賺逾10萬美元（約新台幣291萬元）會是什麼樣子嗎？Indeed表示，只要擁有人工智慧基礎、多智能體系統的興起等5個免費AI認證，將其添加到你的履歷/領英個人資料中，都有可能讓你賺取10萬美元的收入。

《Forbes》報導指出，美國普通專業人士正面臨學生貸款償還危機，而免費的人工智慧認證，恰恰彌補了這個財務缺口，因為你無需參加昂貴的4年制課程就能提高收入。

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報導指出，2020年，全國州議會會議（NCSL）指出，學生貸款未償債務超過1.6兆美元（約新台幣46.62兆），已超過信用卡債務和汽車貸款，成為第2大消費者債務來源，僅次於房屋抵押貸款。

學生債務負擔最重的是擁有獸醫學位的學生，以及醫學院、藥學院、法學院及牙醫等專業學校的畢業生。雖然擁有研究生學位的人通常年薪高達6位數，但現在卻背負著6位數的債務，這對美國勞動力來說，無疑是個相當黯淡的財務狀況。

如今，人工智慧來了，它改變了一切，傳統的職位正在迅速消亡，到2030年將徹底過時，一些我們從未聽過的新職位名稱，如今正日益普及。

現有的職位正在被重新定義，需要具備人工智慧技能，這就是為什麼你需要學習人工智慧認證，而AI認證是完美的解決方案，因為其中許多都是免費的或極其便宜的，您可以按照自己的步調完成它們，不會對您的日程安排造成壓力，且大多數AI認證，適合初學者。

據Indeed稱，只要有擁有以下這5個免費AI證認，如人工智慧基礎（IBM SkillsBuild）、Google Prompting Essentials Specialization（在Coursera的初始試用期內免費提供；如果您有1週的帶薪休假，則可以完成此課程）、人工智慧與職業賦能免費線上證書（馬裡蘭大學羅伯特·H·史密斯商學院）、多智能體系統的興起（IBM SkillsBuild）、學習 OpenAI API Playground（Codeacademy）。

在完成這些課程和證書後，並將其添加到你的履歷/領英個人資料中，都有可能讓你賺取10萬美元的收入。

具體方法如下：

你可以利用新獲得的人工智慧技能，來開展與你的專業知識相關的人工智慧業務。

你可以創辦1家人工智慧顧問公司（有些專案報酬超過15萬美元，約新台幣437萬元）。您可以透過技能累積，將您在就業市場中的價值提高47%，對於平均收入為8萬美元（約新台幣233萬元）的美國專業人士來說，透過獲得這些免費的AI認證，您可以賺取高達11.7萬美元（約新台幣341萬元）的收入。您還可以使用ChatGPT等Gen AI工具，進行自我輔導並學習高收入技能。

Indeed指出，人工智慧可以幫助你提升收入潛力，但你需要明智地使用它，不要僅僅為了學習而學習任何課程。

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