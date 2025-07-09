法學版Google涉侵權 數發部：歡迎爬取官方AI語料庫

數發部長黃彥男。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕有「法學版Google」之稱的七法公司（Lawsnote）涉嫌透過爬蟲程式抓取競爭對手「法源」的資料庫，其創辦人近日除被判刑外，還須賠償一億多元，引發科技圈議論，AI發展如何與著作權保障取得平衡。數位發展部部長黃彥男今天接受本報記者訪問時表示，「爬蟲是OK的，問題是爬哪個資料庫，會有著作權的問題」，他鼓勵AI公司來爬取數發部建置的AI語料庫，避免爬私人企業的資料。

爬蟲是OK 別爬私人企業資料

高品質資料是AI發展的重要元素，數發部在這方面主要有兩大工作，除了研擬「促進資料創新利用發展條例」草案外，也要打造台灣的主權AI訓練語料資料庫。

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黃彥男説，以Lawsnote的案例來說，其實法務部本來就有相關資料，數發部把這些資料納入語料庫中，這些資料都是經過授權、可以合法使用，不會有著作權問題，因此AI公司不必去爬取私人企業的資料。數發部也會建立授權條款，讓民間或政府單位都能授權給外界使用。

黃彥男透露，該語料庫已包含5萬多筆資料，包含中央部會、地方政府、法人單位等資料，目前已經可使用，未來數發部會努力讓更多資料進來。

數發部近日公告「促進資料創新利用發展條例」草案，預告期結束後將通過行政院、正式上路。黃彥男指出，這個草案鼓勵外界把資料釋出，同時也享有權利義務來使用資料，希望藉由這樣的機制，鼓勵擁有最多資料的政府釋放資料出來，用來訓練台灣的主權AI。

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