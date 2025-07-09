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與美國談判對等關稅 國安人士：仍在持續談判是好事

2025/07/09 13:41

總統賴清德七日深夜與正在美國的經貿談判團隊視訊通話，並勉勵談判團隊為國家爭取合理關稅。（取自賴總統臉書）總統賴清德七日深夜與正在美國的經貿談判團隊視訊通話，並勉勵談判團隊為國家爭取合理關稅。（取自賴總統臉書）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普宣布14國的新對等關稅稅率，未含台灣。對於台美談判進度，國安人士表示，台灣算是比較少數的國家中，可以逐步照著稅的談判討論與推進。相較日、韓等國正積極尋求在最後時限之前與華府達議，台灣「仍在持續談判就是好事」。

美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%；不過，美國隨後宣布90天暫緩期，期間實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。除已完成談判的英國、越南，美國8日宣布14國的新對等關稅稅率，包含日本、韓國、馬來西亞及哈薩克都是25%，南非為30%，寮國及緬甸被課徵40%最高，稅率預計8月1日上路。

針對台灣與美國對等關稅談判進度，國安人士表示，依據美方說法，這14個國家屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率。

國安人士表示，關稅談判規模龐大，例如日本的核心項目是汽車，韓國也有汽車，且占出口量很大，因此與美方在談判時的爭執可能會比較高。

國安人士明確指出，台美雙方的談判重點集中在特定產業，台灣沒有被列入新一波通知對象，「仍在持續談判，就是好事」；相對第一波已接到通知函的國家，談判過程出現「火花」或僵持，才是真正的「卡關」。

該人士也舉例，在一個關稅正常談判的情況下，單以乳製品而言，可能就有10幾個不同稅號，每個稅則、稅號的稅不盡相同，同一個產品可能有其他不同稅則，同一個類型可能3至4種不同稅則，就要花較長時間談判；以台美21世紀貿易倡議為例，談得蠻久，且都還沒進入細則與項目。

國安人士說，台灣算是比較少數的國家中，可以逐步照著稅的談判討論與推進。知情人士說，依據美方說法，公布的這14個國家屬於談判沒有進展、不成功的國家，以此而言，「當然是沒有在裡邊比較好」。

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