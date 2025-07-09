傳TikTok賣給由甲骨文領頭的美國財團 字節跳動否認

傳TikTok賣給由甲骨文領頭的美國財團。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前透露已為TikTok找到買家，但近日有傳聞指TikTok買家是由美國大型科企甲骨文（Oracle）領頭的美國財團，消息一出，引發外界關注。對此，TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」做出回應，稱消息不實。

綜合媒體報導，美國總統川普上月底接受福斯新聞（Fox News）《Sunday Morning Futures》節目專訪時表示，已經為TikTok找到買家，是「一群非常富有的人」，預計將於7月中公布細節，目前尚須中國批准，對買家保密到家。

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有外媒援引知情人士消息報導，指川普提到的買家正是由甲骨文、貝萊德和風險投資公司Andreessen Horowitz 組成的美國財團。該財團原本計畫透過交易取得TikTok美國業務50%的股份，並將該部分業務從字節跳動拆分出來。根據協議，字節跳動旗下美國投資人也將持有約30%的股份，字節跳動本身持股降至20%以下，以符合美國安全法規要求。甲骨文則會取得少數股權，同時負責用戶數據的安全保障。

消息一出，引發外界關注。對此，TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」週二（8日）做出回應，稱消息不實，否認將TikTok美國業務售予甲骨文領頭的美國財團。

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